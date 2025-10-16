Desaparece helicóptero de la FACh en Campos de Hielo Sur: Aeronave iba con 4 tripulantes

La última comunicación se registró en las cercanías del refugio, momento tras el cual se activó de inmediato un operativo de búsqueda y rescate (SAR), el cual incluye la participación de aviones, helicópteros y efectivos especializados del equipo PARASAR.

Este jueves la Fuerza Aérea de Chile (FACh) confirmó la pérdida de contacto con un helicóptero institucional en una remota zona de Campos de Hielo Sur, en la Región de Aysén.

Se trata de una aeronave MH-60M Black Hawk, perteneciente al Grupo de Aviación N°9, que había despegado desde el aeródromo de Villa O’Higgins rumbo al refugio Eduardo García Soto, ubicado en la misma zona austral.

A bordo se encontraban cuatro tripulantes.

La última comunicación se registró en las cercanías del refugio, momento tras el cual se activó de inmediato un operativo de búsqueda y rescate (SAR), el cual incluye la participación de aviones, helicópteros y efectivos especializados del equipo PARASAR.

El Departamento de Asuntos Públicos de la FACh indicó que se continuará entregando información oficial a medida que se disponga de nuevos antecedentes.

Por ahora, se desconoce el estado de la tripulación y las condiciones específicas en las que se produjo la desaparición.