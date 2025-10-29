Mulet sobre su rol en la comisión revisora de AC contra Pardow: “No voy a actuar por reproche. No me mueve la venganza”

El diputado fue elegido durante la jornada de ayer como presidente de la comisión revisora que deberá analizar el libelo acusatorio contra el exministro de Energía, y aunque admitió que el caso es “grave”, recalcó que no actuará “por venganza” ni por motivaciones políticas.

El diputado del Frente Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, se refirió este miércoles a la acusación constitucional presentada por la oposición contra el exministro de Energía, Diego Pardow, tras el error de cálculo que derivó en un aumento indebido de las cuentas de electricidad en todo el país.

Mulet fue elegido este martes como presidente de la comisión revisora que deberá analizar el libelo acusatorio, y aunque admitió que el caso es “grave”, recalcó que no actuará “por venganza” ni por motivaciones políticas.

“Yo tengo toda la libertad para votar a favor o en contra, pero no voy a actuar por reproche. No me mueve la venganza, me mueve el mérito de la acusación”, afirmó en conversación con Radio Pauta.

Posible votación antes de las elecciones

El diputado explicó que la votación de la acusación podría realizarse el 13 de noviembre, tres días antes de las elecciones presidenciales del 16 de noviembre, aunque aclaró que la fecha dependerá de los plazos procesales.

“Va a depender de si el exministro usa los diez días que tiene para responder y de los seis días siguientes para rendir prueba. Si se acortan esos plazos, podría votarse antes”, señaló.

Mulet enfatizó que garantizará el debido proceso y que Pardow “tiene todo el derecho de usar todos los medios disponibles para defenderse”.

Presiones cruzadas y garantías de imparcialidad

Tras asumir la presidencia de la comisión, el parlamentario reconoció haber recibido consultas tanto desde La Moneda como desde la oposición sobre los plazos de tramitación. Sin embargo, aseguró que su postura será estrictamente institucional.

“Yo no voy a violar normas de garantía del debido proceso, eso es muy importante”, sostuvo.

Según Mulet, algunos sectores de la derecha presionan para que la acusación se vote antes del 16 de noviembre, mientras que parte del oficialismo preferiría que ocurra después.

Argumentos de la acusación

En conversación con CNN Chile Radio, el diputado también detalló que el fundamento de la AC se centra en la infracción al principio de probidad administrativa, que en la doctrina chilena incluye el deber de actuar con eficacia y eficiencia.

“Se plantea que si no se actúa de esa manera, también se falta a la probidad, no que se haya hecho una falta a la ética o inmoralidad, sino que la probidad, de acuerdo a la doctrina chilena, también se afecta si uno, en el ejercicio del cumplimiento de la ley, es ineficaz o es ineficiente”, señaló Mulet, resumiendo el argumento central del libelo.

Finalmente, el diputado criticó al sector eléctrico, indicando que el país “necesita mayor competencia en el sector eléctrico y las propias compañías influyen mucho para que no haya competencia”.