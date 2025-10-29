Mulet lamenta el “lenguaje a la Argentina” de Paulsen tras tachar de “atorrante” al Gobierno: “Preocupa la baja del nivel”

El diputado del Frente Regionalista Verde Social (FRVS) abordó en CNN Chile Radio la polarización y el tono agresivo del debate público.

El diputado Jaime Mulet (FRVS) criticó fuertemente la escalada en el tono de las disputas políticas en Chile, la cual calificó como un “lenguaje a la Argentina”. La reflexión del parlamentario se generó a raíz de las declaraciones de Diego Paulsen, jefe de campaña de Evelyn Matthei, quien se refirió contra el Gobierno del presidente Gabriel Boric peyorativamente como un grupo de “atorrantes”.

“Creo que se equivocó, Diego es una persona que normalmente no usa ese tipo de lenguaje… este lenguaje a la Argentina, un poco odioso, agresivo, que a mí no me gusta particularmente”, aseveró Mulet.

El diputado lamentó que este tipo de discusiones “baje el nivel” y sostuvo que el país no debe transformarse en una arena de disputa verbal al estilo “a lo Trump”. Además, criticó el respaldo que la propia candidata habría dado a los dichos de su jefe de campaña, señalando que fue un error en una candidatura que había cuidado muy bien el tono.

#CNNChileRadio | Jaime Mulet, diputado (FRSV), sobre comentarios de Diego Paulsen: “Creo que se equivocó, él normalmente no usa ese tipo de lenguaje. Decirle ‘atorrante’ al gobierno baja el nivel de la discusión. Me parece un error que Matthei lo respaldara”. pic.twitter.com/z4k0gW0UVR — CNN Chile (@CNNChile) October 29, 2025

¿Cómo “ha disminuido la calidad” de los parlamentarios?

Jaime Mulet profundizó en cómo el lenguaje y el ambiente política han mermado la capacidad de atraer a personas preparadas al servicio público. “Me preocupa, porque le baja el nivel. Va a ser cada vez más difícil encontrar gente preparada para que entre a la política. Está muy desprestigiada y eso tiene que ver con el lenguaje, con las formas también”, advirtió el parlamentario.

El diputado, que ha tenido un largo paso por el Congreso Nacional, realizó una dura crítica a cómo ha evolucionado el ambiente de la Cámara de Diputados.

“Yo lo veo en la Cámara como ha disminuido la calidad de los parlamentarios… Indudablemente que ha bajado el nivel. Uno veía comisiones de Hacienda donde tenía, no sé, estaba, no sé, Ponce, Eduardo Frei, en la del Senado… Hoy día ha bajado el nivel y eso es preocupante, porque si baja el nivel de la política, baja la calidad“, enfatizó.

El diputado Mulet finalizó su análisis expresando su inquietud por lo que depara el futuro político, dada la aparición de listas con posturas más polarizantes. “Me preocupa, me preocupa mucho la verdad. Creo que si se da una mayoría, particularmente de alguna derecha, esta derecha más ultra, la derecha Kaiser, la derecha Kast, me preocupa“, confesó.

Esta preocupación se debe a que, si esos sectores logran tener mayoría en el Congreso y el Gobierno, “va a ser difícil controlar y creo que puede haber abusos en ese sentido. (…) El ciclo político que viene, si gana la derecha, va a ser más complicado que este y creo que el país se puede enervar, crispar“.

Mulet en la Acusación Constitucional contra Pardow: El llamado a la probidad

El diputado Mulet también abordó la Acusación Constitucional (AC) contra el exministro de Energía Diegow Pardo, de la cual es miembro de la comisión revisora.

El parlamentario explicó que el fundamento de la AC se centra en la infracción al principio de probidad administrativa, que en la doctrina chilena incluye el deber de actuar con eficacia y eficiencia.

“Se plantea que si no se actúa de esa manera, también se falta a la probidad, no que se haya hecho una falta a la ética o inmoralidad, sino que la probidad, de acuerdo a la doctrina chilena, también se afecta si uno, en el ejercicio del cumplimiento de la ley, es ineficaz o es ineficiente”, señaló Mulet, resumiendo el argumento central del libelo.

Finalmente, el diputado criticó al sector eléctrico, indicando que el país “necesita mayor competencia en el sector eléctrico y las propias compañías influyen mucho para que no haya competencia”.