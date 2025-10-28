Jaime Mulet asumirá presidencia de comisión revisora de la acusación constitucional contra Diego Pardow

En los próximos días, los integrantes recibirán tanto a representantes de la oposición —impulsores del libelo acusatorio— como a la defensa del exsecretario de Estado.

El diputado Jaime Mulet, del partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS), fue elegido este martes como presidente de la comisión encargada de analizar la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow.

El grupo también está compuesto por Carmen Hertz (PC), Sergio Bobadilla (UDI), Mauro González (RN) y Ericka Ñanco (FA).

La acción se enmarca en el escándalo generado a partir de la detección de un error que duplicó los cobros de las cuentas de la luz.

El libelo acusatorio está firmado por 11 parlamentarios, pertenecientes al Partido de la Gente, Amarillos, Demócratas, Chile Vamos, Republicanos, Libertarios, y el Partido Social Cristiano.

La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, confirmó que su cartera asumirá la representación jurídica de Pardow.

De ser aprobada, Pardow, quien ya renunció a su cargo como titular en el Ministerio de Energía, tendría cinco años de inhabilidad para cargos públicos.

La medida, de aprobarse, también impediría que continúe dictando clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde ha enseñado desde 2008.