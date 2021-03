El senador Iván Moreira (UDI) criticó duramente las palabras del presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, quien mediante un audio de Whatsapp acusó al gobierno de “sabotear el proceso constituyente” al no tomar las medidas sanitarias adecuadas de cara a las elecciones del 10 y 11 de abril.

Sobre esto, el parlamentario oficialista dijo que “este fue el audio que desenmascara a la Democracia Cristiana y a su presidente en orden de privilegiar una elección por sobre la salud de los chilenos. Acusar al Gobierno de sabotaje la verdad es que es de una irresponsabilidad mayor”.

“Cuando el Gobierno ha escuchado a todos los sectores con la finalidad de conocer su opinión y cuando en Chile el Comité Asesor Científico del COVID-19 sostiene unánimemente que hay que postergar las elecciones, son voces que el Gobierno y los chilenos tenemos que escuchar”, agregó.

Sobre la postergación de los comicios, Moreira manifestó que “si el Gobierno a más tardar a última hora del próximo día lunes no toma una decisión, después no nos quejemos, porque vamos a tener a estos mismos señores que acusan de sabotaje electoral al Gobierno apuntando con el dedo porque el Gobierno no asumió su responsabilidad de velar por la protección de la vida y de la salud, cuando existen antecedentes científicos muy relevantes que demuestran que las elecciones hay que postergarlas”.

“Yo entiendo que esto acarrea un tema muy sensible para todos los chilenos y especialmente para los candidatos, pero aquí tenemos que tomar una decisión ahora, porque el no tomarla y el hacer las elecciones les puede costar caro al país y al Gobierno”, cerró.