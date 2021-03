El presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Fuad Chahín, manifestó que “lo que el gobierno estaba haciendo era sabotear el proceso constituyente” ante la fuerza que cobró la opción de aplazar las elecciones del 10 y 11 de abril.

Mediante un audio de WhatsApp, difundido públicamente, el timonel apuntó al Ejecutivo acusándolo de responsable por llegar a una situación como esta, en la que las cifras de la pandemia del coronavirus son tan dramáticas que la opción de postergar el proceso se ve cada vez más cerca.

El ex diputado ahondó en CNN Chile sobre sus declaraciones, señalando que “al menos el gobierno ha actuado si no con dolo, con culpa grave, pues ha tenido una negligencia inexcusable”.

“El gobierno hoy está cosechando lo que fue su improvisación. Sabía cómo iba a ir aumentando la cifra de contagios iba a llegar a un peak en la fecha de las elecciones, y no hizo nada a tiempo“, dijo el líder demócratacristiano.

En la misma línea, el ex parlamentario señaló que de aplazarse las elecciones la nueva fecha designada para este proceso debiera ser elegida en base a los mismos criterios sanitarios y no criterios políticos.

Chahín también se mostró abierto a la opción planteada por académicos y parlamentarios de sumar un día más de votación, quedando así para los días 9, 10 y 11 de abril, algo que sumado a franjas horarias exclusivas podría administrar de mejor forma la asistencia de la ciudadanía.

Otro de los comentarios de Chahín en el audio difundido apunta a la opción de levantar una acusación constitucional en contra del ministro de Salud, Enrique Paris. Sin embargo, descartó que ese tipo de acciones sean tomadas en el corto plazo.

“Todos sabemos que hay muchos que no están contentos con este proceso constituyente. Gente en el gobierno tomó la decisión de que le daba lo mismo. No digo que haya una intención de hacer que este proceso constituyente no funcione, pero a algunos les dio lo mismo, porque priorizaron otros criterios, probablemente economicistas”, expresó Fuad Chahín.