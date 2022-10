(EFE) – El estreno hoy de Call of Duty: Modern Warfare II, versión libre del videojuego de 2009 del mismo nombre, devuelve al jugador al universo más clásico de la franquicia, a la vez que continúa su historia con importantes innovaciones que sobresalen en el modo multijugador.

Siguiendo la estela iniciada por el remake de la primera parte de Modern Warfare (2019), esta continuación (disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y PC) vuelve a la Formación 141, grupo armado cuyos miembros controlará el jugador durante misiones en distintos continentes para luchar contra una red terrorista y narcotraficante que pretende causar una crisis global.

En ellas, encuadradas dentro del modo campaña, el jugador recordará el espíritu clásico de la saga con pérdidas y añadidos, especialmente en las localizaciones: si bien podemos encontrar nuevos escenarios como México, Ámsterdam o la costa española, se han perdido lugares icónicos de la firma como las favelas brasileñas o localizaciones estadounidenses en una hipotética invasión rusa.

Las misiones de campaña se desarrollarán en tierra, mar y aire y, como toda la franquicia, centrarán el avance de la trama en los logros conseguidos por el jugador mediante la utilización de diversas armas con las que abatirá al enemigo.

No obstante, en esta ocasión, el desarrollo de la libertad de movimiento y elección otorgada al usuario ha jugado en contra del avance de la trama, en la que el progreso narrativo se produce a un ritmo más lento.

En el modo multijugador, las novedades llegan de la mano de la opción de jugar en tercera persona, lo que permitirá ver con más detalle la interacción del personaje con el entorno, o nuevas acciones permitidas al jugador como nadar, ocultarse con la maniobra de cuerpo a tierra o colgar de cornisas mientras se maneja un arma.

De la misma manera, este modo ofrece nuevas formas de jugar como el “Knockout“, combates de corta duración entre pocos jugadores en los que dos equipos pelearán por una recompensa, o el “prisoner rescue“, que consistirá en salvar rehenes en un tiempo limitado.

