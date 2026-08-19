Cobre cae 1,08% y acumula dos jornadas de retroceso desde su récord

El precio del cobre retrocedió 1,08% este miércoles y cerró en US$ 6,43 por libra en la Bolsa de Metales de Londres (LME), según informó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

Esta variación se trata de la segunda jornada consecutiva de caídas, luego de que el metal retrocediera 3,47% el martes y de haber alcanzado un máximo histórico de US$ 6,73 por libra el lunes.

En dólares por tonelada métrica, el contado cerró en US$ 14.180, frente a los US$ 14.335 de la jornada anterior. El contrato a futuro a tres meses también bajó 1,35% y se ubicó en US$ 6,30 por libra.

Inventarios de Londres suben por segundo día consecutivo

Los inventarios en la Bolsa de Metales de Londres volvieron a subir este miércoles, hasta 235.975 toneladas métricas, un incremento de 12.425 toneladas respecto de la jornada anterior, equivalente a 5,56%.

Con esto, las existencias acumulan dos días consecutivos de aumento desde el máximo histórico del cobre, lo que coincide con la corrección que ha mostrado el precio del metal en el mismo período.

En la Bolsa de Nueva York Mercantile Exchange (COMEX), el cobre de alta pureza (High Grade Copper) cerró en US$ 6,48 por libra para el contrato con entrega en agosto, mientras que los contratos con vencimiento en noviembre, enero y julio de 2027 se ubicaron en US$ 6,56, US$ 6,62 y US$ 6,81 por libra, respectivamente.

Promedio anual se mantiene en US$ 6,01 por libra pese a la corrección

Pese a la corrección de los últimos dos días, el precio promedio del cobre en lo que va de 2026 se mantiene en US$ 6,01 por libra, un alza de 39,50% respecto de igual período del año anterior, de acuerdo con las cifras de la comisión.

Por su parte, el promedio del mes a la fecha se ubica en US$ 6,50 por libra.

Entre los otros metales transados en la Bolsa de Metales de Londres, el estaño fue el que más cayó, con un retroceso de 2,12% hasta US$ 54.375 por tonelada, seguido por el zinc, que bajó 1,19% a US$ 3.750.

El aluminio retrocedió 0,85% hasta US$ 3.191,5, el níquel cayó 0,30% a US$ 16.690 y el plomo bajó 0,73% a US$ 1.827, según Cochilco. El carbonato de litio se mantuvo en US$ 19,75 por kilogramo al 18 de agosto, sin variación respecto del reporte anterior.