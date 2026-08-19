Fiscalía Nacional Económica autoriza compra de Aufbau por MacOnline, filial del Grupo Sonda

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó en forma pura y simple la adquisición de Aufbau, activo en el negocio de comercialización minorista de productos electrónicos y de prestación de servicios técnicos especializados en la marca Apple, por parte de MacOnline.

El organismo consideró que la operación no resulta apta para reducir sustancialmente la competencia.

La investigación de la FNE verificó que, en sus calidades de distribuidores autorizados de la marca Apple, existía una baja coincidencia geográfica entre las tiendas físicas de las partes.

Cuando esa coincidencia se verificaba, el organismo consideró la existencia de varios actores cercanos a las respectivas sucursales, la influencia que ejerce la marca Apple en las variables competitivas, la presión competitiva de las ventas online y de otras marcas de alta gama, y el comportamiento de los consumidores ante esta categoría de producto.

Sin riesgos en ventas online ni en distribución mayorista

La FNE también descartó riesgos en ventas online, dada la presencia directa de Apple y de otras marcas, y en los servicios técnicos especializados.

Asimismo, descartó riesgos verticales en la distribución mayorista de productos Apple y en la venta de equipos para reacondicionar.