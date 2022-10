Como cada año, Los Simpson celebrarán Halloween con un nuevo especial. En esta oportunidad, decidieron dar un salto al anime y parodiar a Death Note.

El corto, que se emitirá el 30 de octubre, fue realizado por DR Movie, un estudio de animación surcoreano que ha ayudado con la producción de decenas de títulos de anime, entre ellos el mismo Death Note.

En un pequeño avance publicado este martes se puede ver a Lisa en el rol de Light Yagami, mientras que Bart sería su shinigami particular, Ryuk.

First look at Lisa, Marge, Homer and Bart in ‘The Simpsons’ parody of ‘DEATH NOTE’. pic.twitter.com/9b0AMHNG9L

Esta no es la primera vez que Los Simpson hacen referencia al anime, ya que previamente habían parodiado a Attack on Titan, Pokémon y algunas películas del Studio Ghibli.

El especial anual de Halloween de la familia amarilla ya emitió su primer capítulo, el cual fue una extensa parodia de It, una de las obras más populares de Stephen King.

The first clip from ‘The Simpsons’ parody of ‘DEATH NOTE’ has been released.

It is animated by DR Movie who also worked on the original series. pic.twitter.com/mmM7IbXc6K

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 25, 2022