Estudio en colegios chilenos revela cómo la luz y el diseño de la sala de clases definen las emociones y la motivación de los estudiantes

Un estudio internacional liderado por la académica e investigadora de la Universidad Autónoma de Chile, Dra. Cecilia Palarino, advierte que las actuales normativas de infraestructura escolar se limitan a cumplir parámetros técnicos aislados y dejan de lado la dimensión perceptiva y psicológica de los alumnos.

Se trata de la investigación “La percepción del entorno visual del aula y la experiencia de los estudiantes más allá del rendimiento académico”, publicada en la prestigiosa revista científica Building and Environment y que también contó con la participación de Natalia Giraldo, Laura Marín, María Victoria Benavente y Beatriz Piderit, articulando el trabajo de universidades de Chile, Dinamarca y Bélgica.

Para analizar la experiencia del entorno visual más allá del rendimiento académico, el equipo combinó la observación arquitectónica de 21 aulas de colegios de Concepción y Valparaíso con encuestas directas a 443 estudiantes mayores de 12 años.

Entre los hallazgos principales, el estudio reveló que el color de las paredes es el aspecto peor valorado por los estudiantes. “El color de las paredes es el aspecto menos resuelto en el diseño del aula y también el peor valorado por los estudiantes. Además, se correlaciona con sentirse menos motivado en su espacio de aprendizaje. Esto nos muestra que es un aspecto urgente por atender”, explica la investigadora de la sede Temuco de la Universidad Autónoma.

Por su parte, en el ámbito de la iluminación, la investigación revela que contar con un espacio brillante y frío no significa que los escolares se sientan a gusto. “Lo nuevo e interesante es evaluar los atributos o cualidades de esa luz, considerando calidez, distribución y equilibrio. Que sea brillante y fría no implica necesariamente que se sientan a gusto con ella, lo cual habla de la experiencia perceptiva que se vive día a día en el aula. Distintas cualidades lumínicas se correlacionan con distintos tipos de activación y con la predisposición a realizar tareas de aprendizaje específicas, como la lectoescritura, la memoria y la atención”, detalla la doctora en Arquitectura y Urbanismo.

Frente a esta evidencia, la académica sostiene que es urgente superar el paradigma tradicional de infraestructura escolar —enfocado casi exclusivamente en la eficiencia energética y el desarrollo de competencias cognitivas— para dar paso a las exigencias educativas actuales.

“Es necesario establecer lineamientos claros para la aplicación cromática en las aulas escolares, definir lineamientos para variar las características de la iluminación a fin de fomentar distintas actividades y experiencias en el aula e integrar el diseño del estímulo visual, en lugar de abordar la iluminación y el color por separado”, concluye Cecilia Palarino.