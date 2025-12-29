Mirosevic sobre invitación de Kast a Bukele: “Es legítimo, pero no es un demócrata, lidera un régimen híbrido”

En conversación con CNN Chile Radio, el diputado y senador electo por Arica, Vlado Mirosevic, analizó los desafíos del gobierno electo de José Antonio Kast. El parlamentario liberal cuestionó sus referentes internacionales y advirtió sobre riesgos de deterioro institucional.

En conversación con CNN Chile Radio, el diputado y senador electo por la Región de Arica y Parinacota, Vlado Mirosevic (Partido Liberal), abordó el escenario político que enfrentará el país tras el triunfo de José Antonio Kast.

El parlamentario centró sus críticas en la retórica de campaña del presidente electo y en sus referentes internacionales, con énfasis en el mandatario salvadoreño Nayib Bukele.

“Bukele no es un demócrata”

Consultado por la intención de Kast de invitar a Bukele a la ceremonia de cambio de mando del próximo 11 de marzo, Mirosevic fue categórico. “Es legítimo (la invitación), pero el señor Bukele no es un demócrata. Entendamos eso. Son regímenes híbridos”, afirmó.

Según explicó, se trata de liderazgos que acceden al poder mediante elecciones, pero luego utilizan las reglas de la democracia liberal para erosionarla desde dentro. “Ganan elecciones, pero una vez en el poder, usan la democracia para deteriorarla. De demócrata no tiene credencial el señor Bukele”, sostuvo.

El senador electo vinculó esta preocupación con lo que definió como “nacional populismos”, comparando estos modelos con referentes como Donald Trump, Jair Bolsonaro o Viktor Orbán. “Me preocupa el deterioro institucional. Lo que ha pasado en Estados Unidos es significativo y ese es el espejo donde se mira este sector”, advirtió.

En ese contexto, aseguró que su rol en el Congreso será ejercer una oposición responsable. “Vamos a ser una oposición constructiva, pero no ingenua”, recalcó.

Crisis migratoria y expectativas en el norte

Otro de los temas centrales de la entrevista fue la crisis migratoria en la frontera norte. Como representante de Arica, Mirosevic advirtió que las promesas de campaña de Kast, quien aseguró resolver el problema en 120 días, han generado expectativas que calificó como peligrosamente altas.

El parlamentario alertó sobre el riesgo de un “tapón migratorio” en la Línea de la Concordia si no existe coordinación diplomática con Perú. “Si Perú militariza su frontera sin planificación conjunta, vamos a tener una crisis humanitaria peor que la de 2023”, afirmó.

Recordó que en ese período cerca de mil personas quedaron en una situación de indefinición territorial. “Estuvieron en condiciones terribles, en el limbo”, señaló.

Mirosevic también cuestionó el relato de la derecha respecto a las atribuciones de las Fuerzas Armadas en la frontera. “Es falso que los militares no tengan facultades hoy”, dijo, apuntando a la reforma aprobada durante el actual período legislativo.

“Gracias a esa reforma pueden retener personas y controlar vehículos. Kast le mintió al país sobre esto para ganar la elección”, sostuvo.

Autocrítica del oficialismo

Finalmente, el parlamentario se refirió a la derrota de Jeannette Jara y al análisis interno del oficialismo. A su juicio, el resultado electoral representó “un castigo más al Partido Comunista que a la candidata”.

En esa línea, calificó como inoportunos los llamados a movilizaciones sociales antes del inicio formal del nuevo gobierno, señalando que el escenario exige una evaluación política responsable del resultado electoral.

