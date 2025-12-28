Vanessa Kaiser endurece su discurso y advierte posible golpe de Estado si José Antonio Kast gobierna con “mano blanda”

La senadora electa por La Araucanía aseguró que la permanencia de violencia y terrorismo en el sur podría abrir la puerta a un nuevo intento de quiebre institucional. Y asimismo, advirtió que, si Kast no interviene “de forma drástica y radical”, “muy probablemente le van a hacer un Golpe de Estado”.

La senadora electa por La Araucanía, Vanessa Kaiser, afirmó que un eventual gobierno del líder republicano José Antonio Kast podría enfrentar un intento de Golpe de Estado si no adopta medidas “drásticas y radicales” en materia de seguridad y control territorial, especialmente en la macrozona sur.

Kaiser, militante del Partido Nacional Libertario (PNL) y hermana del diputado y excandidato presidencial Johannes Kaiser, aseguró en entrevista con Radio Bío Bío que, si Kast muestra “mano blanda” frente al terrorismo y el crimen organizado, “muy probablemente le van a hacer un Golpe de Estado”.

Esto, en referencia a un escenario que, según ella, podría replicar las dinámicas del estallido social de 2019.

También sostuvo que los hechos de octubre de 2019 generaron “condiciones materiales para efectuar un Golpe de Estado”, mencionando la quema de estaciones de metro y la presión parlamentaria sobre el gobierno de Sebastián Piñera.

Según ella, “estuvieron a punto de tomarse La Moneda, estuvieron a 7 votos de destituir al Presidente de la República” y los ataques a la infraestructura crítica “no se queman echándole acelerante al cemento”, sino tras un conocimiento previo de “dónde están concentrados los cables recubiertos de plástico”.

Agregó: “Si nosotros, los chilenos, queremos seguir auto-engañándonos (…) nos va a volver a pasar”, advirtió.

Estado de Sitio acotado y “Estado fallido” en la macrozona sur

En materia de seguridad, Vanessa Kaiser propone instaurar un Estado de Sitio localizado en la macrozona sur, tanto territorial como temporalmente.

“No se puede seguir teniendo a la región entera con sus derechos fundamentales suspendidos, esto es una crueldad”, sostuvo, argumentando que el Estado de Emergencia permanente ahuyenta al turismo y genera un “tremendo daño en la región”.

Al describir la situación en algunos sectores de La Araucanía, afirmó que “el gran problema del que José Antonio Kast se tiene que hacer cargo” es que “hoy día el Estado es un Estado fallido” en esos territorios, y que el Estado de Sitio sería “retomar la presencia estatal” y “devolver el imperio del derecho”.

Kaiser subrayó que su postura implica exigir la entrega de armas a los grupos que operan en la zona.

“Eso depende de que las personas que hoy día empuñan las armas entiendan que tienen que entregar las armas y tienen que, por la buena, someterse a los procesos judiciales y si no lo hacen por la buena, aplicar la fuerza racional del Estado es lo que corresponde. No corresponde otra cosa”.

La advertencia a Kast: Riesgo de golpe de Estado ante posible “señal de mano blanda”

En ese contexto, Vanessa Kaiser vincula la respuesta del próximo gobierno con la estabilidad institucional.

“Si José Antonio, como Presidente, no lo hace y se mantiene la situación en la Araucanía, la señal que él va a dar a todas las fuerzas antidemocráticas del país es que tiene mano blanda y entonces muy probablemente le van a hacer un Golpe de Estado y eso es lo que no le puede pasar”, advirtió en la misma conversación.

Sobre la futura coalición oficialista, la senadora electa asegura que su objetivo es “recuperar el país del crimen organizado, del terrorismo, de la debacle económica y de natalidad, de la deconstrucción cultural (…) y de la destrucción de la educación”.

Una vez reconstruidos esos pilares, afirma, se podrá discutir “si más o menos Estado”, pero siempre “en torno a la recuperación del país”.

Al definir las líneas rojas de su partido, sostuvo que “todo lo que implique una cesión de soberanía de nuestros ciudadanos a organismos internacionales (…) es un límite y una línea roja”.

Mencionó como ejemplo al presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien “se tuvo que echar encima a todos los organismos internacionales para poder recuperar El Salvador de décadas de crimen organizado”.

En materia de proyección política, Kaiser ve a su hermano Johannes como el eventual relevo de Kast: “¿Quién sería su sucesor natural? Sería Johannes”, aseveró, y añadió que el éxito de un gobierno de Kast se medirá, entre otros factores, por si es capaz de “entregarle la banda presidencial a alguien que pueda profundizar su legado”.