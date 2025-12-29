Cadem: 52% cree que José Antonio Kast debería apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

En la última encuesta Cadem del año se abordaron las actividades que ha desarrollado el presidente electo estos días y la conformación del futuro gobierno.

La última encuesta Plaza Pública de Cadem abordó el posible respaldo del presidente electo José Antonio Kast a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Según el sondeo, el 52% de los encuestados considera que Kast debería apoyar la candidatura de la expresidenta, mientras que un 38% se opone a ello y un 10% dijo no tener una opinión definida al respecto.

El respaldo se da especialmente entre los que votaron por Jeannette Jara (89%) y los que votaron nulo, blanco o no votaron (56%). Entre quienes votaron por el líder republicano, el 68% está en contra.

Futuro gobierno

Sobre el futuro gobierno de Kast, un 55% cree que a Chile le va a ir bien o muy bien bajo la nueva administración, mientras que el 23% piensa que le va a ir mal o muy mal y el 18% que le irá regular.

La mayoría de quienes piensan que al país le irá bien se identifican con la derecha (89%), centro (62%) e independientes (52%), mientras los que creen que le irá mal se identifican en su mayoría con la izquierda (60%).

Por otra parte, el 31% cree que la reunión más relevante que ha sostenido Kast hasta el momento es con la contralora Dorothy Pérez, 29% con los comandantes de las FF.AA. y de Orden, 28% con el presidente Gabriel Boric, 25% con Javier Milei y 23% con Bachelet.

Respecto a la conformación del nuevo gabinete, el 54% está de acuerdo con que ejecutivos del sector privado sean nombrados como ministros y el 46% apoya también la idea con respecto a exgenerales o comandantes de las FF.AA. y de orden.

A su vez, el 56% de los consultados y consultadas en esta oportunidad está en contra de que senadores, diputados o alcaldes en ejercicio asuman ese tipo de cargo y el 58% se opone si se trata de senadores o diputados recientemente electos.