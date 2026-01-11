Minsal identifica primer contacto estrecho del caso importado de sarampión confirmado en Chile

La persona fue identificada tras compartir un vuelo internacional con la paciente contagiada, no presenta síntomas y será vacunada y monitoreada por 21 días, mientras el Minsal llamó a extremar la detección oportuna ante eventuales casos sospechosos.

El Ministerio de Salud informó este domingo que fue identificado el primer “contacto estrecho” del caso importado de sarampión confirmado en el país durante la jornada del sábado, el primero detectado en Chile desde 2023.

Según detalló la autoridad sanitaria, se trata de una persona que compartió un vuelo internacional con la mujer de 43 años diagnosticada con la enfermedad, quien contrajo el virus en el extranjero y lo importó al territorio nacional. El contacto estrecho fue identificado por la Seremi de Salud de La Araucanía.

Ambos viajaron el pasado 31 de diciembre en un vuelo desde Montevideo, Uruguay, con destino a Santiago. Tras la confirmación del caso, el equipo de Epidemiología del Ministerio de Salud logró ubicar a la persona, quien hasta ahora no presenta síntomas asociados al sarampión.

Lee también: Minsal confirma primer caso importado de sarampión en Chile desde 2023 y activa protocolos sanitarios

Desde el Minsal indicaron que el individuo será vacunado durante esta jornada como parte de las medidas de vigilancia epidemiológica activadas, y quedará bajo monitoreo sanitario por un período de 21 días, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

Síntomas del sarampión y población de riesgo

El Ministerio de Salud recordó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, cuyos síntomas más característicos incluyen:

Fiebre alta

Exantema: manchas rojizas en la piel que comienzan generalmente en la cara

Conjuntivitis

Tos

Congestión nasal

Respecto de los grupos de riesgo, las autoridades reiteraron que los niños y niñas constituyen la población más vulnerable frente a esta enfermedad, motivo por el cual insistieron en la importancia de mantener al día el esquema del Programa Nacional de Inmunizaciones, que contempla dosis a los 12 y 36 meses de vida.

Asimismo, recordaron que existen recomendaciones específicas para personas que viajan a países con alta circulación del virus, incluyendo lactantes desde los seis meses de edad y adultos que no cuenten con un respaldo claro de su esquema de vacunación.

Finalmente, ante la aparición de síntomas compatibles con sarampión, el Minsal recomendó contactar a Salud Responde y acudir a un centro asistencial utilizando mascarilla, con el fin de prevenir nuevos contagios.