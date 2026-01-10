Minsal confirma primer caso importado de sarampión en Chile desde 2023 y activa protocolos sanitarios

El caso corresponde a una infección contraída fuera del país y fue confirmado por el ISP; el Ministerio de Salud inició un bloqueo epidemiológico y recalcó que Chile mantiene la certificación de país libre de transmisión endémica.

El Ministerio de Salud confirmó este sábado el primer caso importado de sarampión en Chile desde el año 2023. Se trata de una mujer de 43 años, residente en la Región Metropolitana, quien se encuentra en buen estado de salud y sin complicaciones asociadas a la enfermedad.

Según informó el jefe del Departamento de Epidemiología del Minsal, Jorge Vilches, el diagnóstico fue ratificado por el Instituto de Salud Pública (ISP) y corresponde a una infección adquirida fuera del país.

De acuerdo con la investigación epidemiológica, el probable lugar de exposición fue una convención internacional realizada en Madrid, España, entre el 15 y el 19 de diciembre de 2025. Posteriormente, la paciente regresó a Chile el 31 de diciembre, a bordo del vuelo LA8118 de la aerolínea LATAM, proveniente desde Montevideo.

Desde la cartera sanitaria enfatizaron que Chile mantiene su estatus de país libre de transmisión endémica de sarampión desde 1993, certificación otorgada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En ese sentido, recalcaron que la detección de este caso no implica la reintroducción del virus en el territorio nacional, aunque sí activa estrictos protocolos de vigilancia, seguimiento y control.

La Seremi de Salud Metropolitana, en coordinación con el Ministerio de Salud, inició de inmediato el bloqueo epidemiológico, contactando y vacunando a las personas identificadas como contactos estrechos. Entre ellos se encuentran funcionarios de salud que atendieron a la paciente, personas que coincidieron con ella en salas de espera de centros asistenciales, su entorno familiar y los pasajeros del vuelo en el que retornó al país.

En cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional, Chile también notificó el caso a los Centros Nacionales de Enlace de España y Uruguay, con el objetivo de identificar posibles contactos generados fuera del territorio nacional.

Síntomas del sarampión y población de riesgo

El Ministerio de Salud recordó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, cuyos síntomas más característicos incluyen:

Fiebre alta

Exantema: manchas rojizas en la piel que comienzan generalmente en la cara

Conjuntivitis

Tos

Congestión nasal

Respecto de los grupos de riesgo, las autoridades reiteraron que los niños y niñas constituyen la población más vulnerable frente a esta enfermedad, motivo por el cual insistieron en la importancia de mantener al día el esquema del Programa Nacional de Inmunizaciones, que contempla dosis a los 12 y 36 meses de vida.

Asimismo, recordaron que existen recomendaciones específicas para personas que viajan a países con alta circulación del virus, incluyendo lactantes desde los seis meses de edad y adultos que no cuenten con un respaldo claro de su esquema de vacunación.

Finalmente, ante la aparición de síntomas compatibles con sarampión, el Minsal recomendó contactar a Salud Responde y acudir a un centro asistencial utilizando mascarilla, con el fin de prevenir nuevos contagios.