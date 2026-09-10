Ministro Quiroz destaca a camioneros ante alza del diésel: “Se han comportado muy patrióticamente”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que el sector de los camioneros ha actuado “muy patrióticamente” ante las alzas de combustibles de los últimos meses, especialmente el diésel.

El jefe de la billetera fiscal dijo esperar que no se llegue a una eventual paralización tras la nueva alza confirmada por la Enap de $80 por litro que comenzará a reflejarse desde este jueves. Las bencinas de 93 y 97 octanos, a su vez, suben $35,0 por litro.

Ministro Quiroz por camioneros

Quiroz, al salir de una cita en Clapes UC, sostuvo que “estamos en permanente reunión con el gremio” ante eventuales medidas que podrían tomar los camioneros.

“Tengo el agrado y el honor de conocer a muchos de sus dirigentes personalmente; he compartido con ellos en el Día del Camionero hace unas semanas atrás con las distintas agrupaciones. Tenemos un canal fluido de comunicaciones; se han comportado muy patrióticamente ante esta circunstancia“, dijo la autoridad.

El titular de Hacienda añadió que los trabajadores “no son magos” y que se ven obligados a pasar parte de las alzas de los últimos meses.

“Solamente decirle a esas empresas que sepan que esos transportistas van a tener que hacer un esfuerzo y que tiene que ser un esfuerzo compartido“, añadió.

El incremento en los precios de los combustibles se da justo una semana antes de las Fiestas Patrias, lo que incrementa el gasto de los ciudadanos y ciudadanas en estas fechas.