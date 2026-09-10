Anthropic proyecta escenario en que el desempleo podría acercarse al 20% si la IA se automejora para 2030

El equipo de Economía de Anthropic construyó un modelo que proyecta cómo la inteligencia artificial (IA) podría transformar el empleo, el crecimiento y el desempleo en Estados Unidos hacia 2030, publicado a través de un explorador de escenarios interactivo y un reporte técnico elaborado junto al economista Anton Korinek.

En el más extremo de los tres escenarios que presenta la herramienta, el desempleo entre trabajadores de ocupaciones cognitivas llegaría a 17,9%, muy por sobre el peak registrado tras la crisis financiera de 2008, que no superó el 10%.

De acuerdo con el modelo, ese escenario extremo requeriría que la IA se vuelva más productiva que los humanos en la vasta mayoría de las tareas de trabajo de conocimiento, que las realice de forma casi autónoma y que prácticamente no cree tareas nuevas para las personas, algo que sí ha ocurrido históricamente con otras tecnologías.

Anthropic precisó que un escenario de esas características probablemente requeriría sistemas de IA con capacidad de automejora recursiva, adoptados con rapidez en el trabajo de conocimiento.

Bajo esas condiciones, el crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos alcanzaría 15% al año, lo que llevaría a la economía estadounidense a duplicar su tamaño cada 4,5 años. El PIB de 2030 se ubicaría en torno a US$ 44,4 billones, un 32,4% por sobre el nivel que tendría la economía sin inteligencia artificial.

Los trabajos cognitivos serían los más afectados

Sin embargo, ese crecimiento no se traduciría en mejores ingresos para buena parte de los trabajadores.

Según el modelo, las ocupaciones cognitivas —gestión, profesionales, ventas y administración, que en conjunto representan 62% del empleo estadounidense— verían caer sus salarios 11,5% respecto de un escenario sin IA, mientras la cantidad de puestos disponibles en esas categorías se reduciría 21,5%.

La tasa de desempleo general de la economía llegaría a 11,9% en ese escenario.

En contraste, los trabajos manuales, como electricistas, personal de enfermería y obreros de la construcción, verían subir sus ingresos 33,6%, debido a que su trabajo se volvería más escaso en relación con la oferta de trabajadores de conocimiento desplazados.

El modelo proyecta además un cambio profundo en cómo se reparte el ingreso generado por la economía.

La masa salarial total de los trabajadores en 2030 quedaría apenas 0,5% por sobre el nivel que tendría sin IA, pese a que la economía sería un tercio más grande.

Todo el crecimiento adicional sería capturado por el ingreso del capital, que subiría 81%, lo que llevaría a que la participación del trabajo en el ingreso nacional caiga desde aproximadamente 60% a 45%.

Tres escenarios para el impacto de la inteligencia artificial

Anthropic contrastó este escenario extremo con los otros dos que contempla el modelo.

En el escenario modesto, el impacto de la IA sería similar al que tuvo internet, con ganancias económicas reales pero dentro de los rangos históricos y de forma gradual, elevando el PIB apenas 1,6% respecto de un mundo sin IA.

En el escenario sustancial, la IA sería capaz de realizar la mitad de todo el trabajo de conocimiento hacia 2030, en su mayoría de forma autónoma, aunque no sería adoptada para la totalidad de esas tareas, con un PIB 8,3% mayor y un crecimiento al doble del ritmo habitual, mientras los salarios de los trabajadores de conocimiento se mantendrían estancados y el resto de los trabajadores vería mejoras.

Encuesta muestra expectativas más cercanas al escenario sustancial

Anthropic encuestó en agosto a más de 10.000 personas en Estados Unidos sobre sus expectativas de capacidades futuras de la IA, adopción y facilidad para encontrar nuevo trabajo en caso de tener que cambiar de ocupación.

Las respuestas del encuestado típico se acercaron más al escenario sustancial que al extremo, con un PIB 10% más alto para 2030 y un desempleo general cercano a 5%.

Solo cerca de 10% de los encuestados mantuvo expectativas compatibles con el escenario extremo.

La compañía precisó que su modelo es una simplificación que no incorpora respuestas de política pública, ciclos económicos ni crisis financieras, y que su propósito es dar mayor visibilidad sobre los posibles futuros económicos de la IA, no anticipar un resultado específico.