Reconocen a dos mujeres por su labor como Familias de Acogida: Suman más de 200 niños recibidos

Este jueves, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, reconoció a Zulema Aburto y Germania Silva, dos mujeres que durante décadas han sumado más de 200 acogimientos de niñas y niños, la cifra más alta registrada por Familias de Acogida en Chile.
Zulema comenzó esta labor en 1995, cuando tenía 30 años, y desde entonces ha recibido 131 niños, y Germania, en tanto, lleva 27 años como familia de acogida y suma 108 niños bajo su cuidado.
El reconocimiento busca fortalecer el Plan Crecer en Familia, una iniciativa del Gobierno para reducir la institucionalización de niñas y niños de menos de 4 años. Este proyecto fue creado ante el aumento de las derivaciones de niñas, niños y adolescentes desde tribunales al Servicio de Protección.
El plan piloto comenzó en las regiones Metropolitana, Valparaíso y La Araucanía; y se amplió a Antofagasta, O’Higgins, Ñuble y Biobío. Además, durante el resto del año, se extenderá al resto de las zonas.
Este busca eliminar la institucionalización temprana, reducir tiempos de permanencia en residencias, fortalecer el sistema de familias de acogida, entre otros factores.
La estrategia forma parte del Plan Chile Cuida a los Niños, que fortalecerá y aumentará la disponibilidad de familias de acogida externas y adoptivas. A ello se suman los avances en una oferta especializada de acogimiento y se fortalecerán los apoyos económicos, técnicos y psicosociales del cuidado.
Tres familias: un camino para nuestro país. 🇨🇱
Desde el Gobierno estamos impulsando con fuerza el Plan Chile Cuida a los Niños, que tiene como pieza fundamental el Plan Crecer en Familia, con un objetivo claro: desinstitucionalizar a los niños menores de 4
años que están… pic.twitter.com/n1lJPJntLt
— María Jesús Wulf (@MinistraWulf) September 10, 2026
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