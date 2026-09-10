Homenaje a Mirko Jozic en el Teatro Caupolicán: Presentan adelanto de la premiada serie “Raza Brava”

Durante la jornada de homenaje dedicada al histórico ex director técnico de Colo-Colo, Mirko Jozic, realizada en el mítico Teatro Caupolicán, se dio a conocer de manera exclusiva un adelanto de la serie chilena “Raza Brava”. La instancia conmemoró el legado del estratega que en 1991 guio al elenco de Macul a conseguir la histórica Copa Libertadores de América, hito fundacional del balompié nacional que sirvió de marco para el debut audiovisual de esta producción de ficción.

La obra es creada y dirigida por el cineasta chileno Hernán Caffiero, realizador galardonado con el prestigioso International Emmy y nuevamente nominado a dicha distinción. La producción corre por cuenta de DeCulto, en coproducción con Atómica Group y Wild Sheep Content, contando además con The Mediapro Studio a cargo de la distribución a nivel internacional.

De acuerdo con sus realizadores, la propuesta corresponde a “una serie de ficción inspirada en hechos reales”, concebida desde el formato de un drama social que “retrata la amistad, la lealtad, los conflictos y la pasión por Colo-Colo, adentrándose en los orígenes de su hinchada y en el contexto social que marcó su surgimiento”. Según se detalló desde el equipo creativo, la narrativa apuesta por una perspectiva que busca retratar “cómo el fútbol en Chile puede convertirse en un espacio de identidad, resistencia y comunidad”.

Asimismo, el adelanto profundiza en las bases y dinámicas de la fanaticada alba a través de “un enfoque hiperrealista y humano”, el cual “explora este fenómeno desde sus protagonistas, sus vínculos y contradicciones, profundizando en la identidad, los códigos y el sentido de pertenencia”, según consigna la descripción oficial del proyecto.

Antes de esta presentación en Santiago, la producción nacional ya había iniciado su circuito global tras pasar por el Berlinale Series Market y concretar su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Su periplo continuó en el Italian Global Series Festival, certamen donde cosechó tres galardones: Mejor Actor Protagónico para Gabriel Muñoz, Mejor Director para Hernán Caffiero y el Premio Maximino, distinción concedida por la crítica italiana a la mejor serie de la competencia.