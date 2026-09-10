Seremi de Salud de la RM abre sumario sanitario al laboratorio que realizó el test de drogas del exsubsecretario de Hacienda

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana abrió un sumario sanitario en contra del Laboratorio Corthon Health Limitado, entidad encargada de los test de drogas realizados en julio al exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, y que terminaron con su salida del cargo luego de que uno diera positivo.

Un reportaje de Teletrece reveló que el martes 11 de agosto llegaron funcionarios de la Seremi de Salud al laboratorio para realizar una fiscalización sorpresa en las instalaciones, debido a que se presentó una “solicitud de fiscalización anónima”.

De acuerdo con las fuentes consultadas por el medio antes citado, el propósito de la fiscalización era verificar las condiciones de custodia de la contramuestra del exsubsecretario, la cual se confirmó que permanecía debidamente resguardada.

La Seremi de Salud continuó la visita y revisó las demás dependencias, en las que detectó deficiencias en la identificación de muestras y fallas administrativas, razón que llevó a que la entidad abriera un sumario contra el laboratorio.

Las observaciones de la Seremi de Salud de la RM al laboratorio

En concreto, el organismo fiscalizador presentó cuatro observaciones:

Ausencia de identificación en los refrigeradores que almacenan las muestras biológicas: según la inspección, se detectaron muestras positivas que compartían refrigerador con muestras recién llegadas, sin diferenciación entre ellas.

Falta de autorización sanitaria para REAS: el laboratorio no contaba con la autorización correspondiente para el acopio de Residuos de Establecimientos de Atención de Salud (REAS).

Ausencia de jefatura técnica legal: no se había regularizado una dirección técnica subrogante ante la ausencia de la titular.

Fallas en el personal: se alteró la nómina de profesionales autorizados y solo una funcionaria técnica atendía la recepción de muestras.

Rodríguez se pronunció respecto al hecho en redes sociales, donde señaló que “la verdad prevalecerá”.

Cabe recordar que el exsubsecretario ha cuestionado en más de una ocasión el procedimiento del examen de drogas del laboratorio y ha asegurado reiteradamente que no es un consumidor.