Economista David Bravo por desempleo: “Pondría la meta en recuperar la tasa de ocupación prepandemia. Necesitamos hoy 390.000 empleos”

El economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile la situación de desempleo en el país.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el trimestre mayo-julio de 2026, la tasa de desocupación nacional alcanzó el 9,5%, registrando un ascenso de 0,8 pp. en doce meses. Al desagregar los datos, la tasa de desocupación masculina alcanzó un 8,9%, creciendo 1,0 pp., mientras que la femenina obtuvo un 10,3%, aumentando 0,6 pp.

Ante este panorama, el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, durante este jueves enfatizó que la meta del gobierno de José Antonio Kast, cuando termine su período, es dejar una tasa de desempleo en torno al 6,5%.

“En mi calidad de coordinador del equipo económico del gobierno, quiero decir que mantenemos la meta del 6,5% que tiene este gobierno y la meta de estar creciendo al 4%, tendencialmente”, afirmó Quiroz.

En tanto, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, comentó en Emol TV sobre este tema: “Como usted bien dice, esa es una meta que impuso el ministro de Hacienda. Si usted revisa mis intervenciones, yo he sido bastante más cauto”.

Respecto a este debate, Bravo planteó: “Yo soy de los que piensa que está bien que nos pongamos una meta hacia el final de este período de gobierno, una meta ambiciosa. Creo que eso es muy relevante hacer”.

Consultado por la periodista Matilde Burgos sobre si es realista esta semana ante los indicadores actuales, reconoció que “es muy difícil en este minuto, porque tal vez no habría sido tan complicado si es que no hubiéramos tenido este primer semestre tan malo en términos de actividad económica”.

“Para ponerlo en términos simples, yo pondría la meta en recuperar la tasa de ocupación prepandemia. La tasa de ocupación prepandemia, para poder hacerlo, nosotros hoy día, el déficit que tenemos, que en los últimos meses se ha ido incrementando de nuevo. Necesitamos hoy 390.000 empleos para estar como estábamos antes de la pandemia y, de alguna manera, decir sí, superamos la crisis”, explicó.

En esa línea, sostuvo que Chile es uno de los países que no ha recuperado su tasa de ocupación prepandemia.

“Al final de este gobierno vamos a necesitar más o menos del orden de 750.000 empleos adicionales a los que tenemos hoy día. Esa es más o menos la meta de empleo, que es la que yo pensaba que era factible de conseguir”, proyectó.

#HoyEsNoticiaCNN | David Bravo, economista, por cifras de desempleo en Chile: “El proyecto de reconstrucción probablemente no nos va a servir para crecer al 4%. Puede ser que terminemos un poco ahí”@matiburgos

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Ante este panorama, remarcó que es importante que las distintas fuerzas políticas que están en el Congreso generen consensos para considerar las propuestas que se elaboraron en la mesa de reactivación laboral.