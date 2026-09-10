La Roja: ¿Cuándo son los amistosos de Chile ante Canadá, Estados Unidos y México?

La selección chilena ya tiene la nómina de convocados para las tres fechas de partidos amistosos internacionales que marcarán el regreso a la actividad.
Esta será una gira que funcionará como un termómetro para el proceso que encabeza el técnico Nicolás Córdova, en medio de un período complejo.
Entre los participantes se encuentra Jetzen López, volante de 19 años perteneciente a Sporting Braga de Portugal, cuya citación fue adelantada por el propio club.
Los encuentros permitirán al cuerpo técnico continuar evaluando alternativas de cara al nuevo proceso de la selección chilena, que comenzará a proyectar su camino hacia los próximos desafíos.
¿Cuándo ver los partidos amistosos?
- Chile vs. Canadá: 26 de septiembre a las 20:00 horas.
- Chile vs. Estados Unidos: 29 de septiembre a las 21:00 horas.
- Chile vs. México: 6 de octubre a las 22:30.
La lista de citados:
Arqueros:
- Lawrence Vigoroux (Swansea/GAL)
- Brayan Cortés (Argentinos Jrs./ARG)
- Christian Bravo (Huachipato)
Defensas:
- Francisco Salinas (Coquimbo Unido)
- Felipe Faúndez (O’Higgins)
- Jonathan Villagra (Colo Colo)
- Benjamín Kuscevic (Toronto/CAN)
- Paulo Díaz (Atlanta United/EE.UU.)
- Iván Román (Colo Colo)
- Marcelo Morales (U. de Chile)
- Diego Ulloa (Colo Colo)
- Gabriel Suazo (Sevilla/ESP)
Volantes:
- César Pérez (Defensa y Justicia/ARG)
- Felipe Méndez (Colo Colo)
- Rodrigo Echeverría (León/MEX)
- Matías Sepúlveda (Lanús/ARG)
- Felipe Loyola (Pisa/ITA)
- Vicente Pizarro (Rosario Central/ARG)
- Marcelino Núñez (Ipswich Town/ING)
- Leandro Hernández (Colo Colo)
- Agustín Arce (U. de Chile)
Delanteros:
- Maximiliano Gutiérrez (Dínamo de Moscú/RUS)
- Darío Osorio (Crystal Palace/ING)
- Gonzalo Tapia (Columbus Crew/EE.UU.)
- Ben Brereton (Sheffield United/ING)
- Nils Reichmuth (FC Thun/SUI)
- Lucas Cepeda (Elche/ESP)
Invitados:
- Thomas Couloumbe (RCD Espanyol/ESP)
- Jetzen López (SC Braga/POR)
- Zidane Yáñez (Huntsville City/EE.UU.)
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