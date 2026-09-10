El portazo de Carabineros a la reincorporación de Claudio Crespo: Abogado afirma que esto da “una muy mala señal para el personal”

El requerimiento con el que el exteniente coronel Claudio Crespo buscaba retornar a las filas de Carabineros de Chile no enfrenta un buen panorama, ya que desde la institución afirman que el plazo de reincorporación para el exfuncionario ya expiró.

Tras la absolución de Crespo en el caso de Gustavo Gatica, el abogado del exteniente, Mauricio Bascur, ingresó a inicios de agosto un requerimiento para solicitar al general director de Carabineros, Marcelo Araya, su rehabilitación.

Bascur confirmó en ese entonces que el requerimiento formal buscaba reabrir el sumario con el que Crespo fue desvinculado, con la intención de que fuera reincorporado con el mismo rango que tenía al salir de Carabineros, señalando que el exfuncionario estaba a punto de ascender a coronel, según consignó La Tercera.

El abogado explicó que la importancia de reabrir el sumario radica en que se podrá argumentar “con todos los antecedentes que logramos verter en la causa penal y que no se consideraron previamente”.

Cabe recordar que en el sumario que dio de baja al excarabinero se determinó que este no descargó en el computador fiscal el material registrado por su cámara GoPro durante los operativos del estallido social y que, además, no informó de esto a su jefatura en el plazo correspondiente, por lo que se cursó su retiro temporal.

De la rebaja de sanción al freno en el Departamento de Personal

La primera respuesta fue favorable para Crespo. El 12 de agosto, Araya acogió parcialmente el recurso de reposición del exteniente: si bien reconoció que hubo una falta cometida de su parte por la manipulación de cámaras, valoró su historial de servicio y cambió la medida de separación del servicio por una sanción menor, de un día de arresto sin servicio.

Así, Araya envió el expediente del requerimiento al Departamento de Personal para gestionar su posible reincorporación. No obstante, en tal departamento Crespo enfrentó su primer tropiezo.

De acuerdo con el medio antes citado, el 1 de septiembre el exteniente recibió un documento firmado por el general inspector Ariel Oñate, en el que se le informó que se detuvo el proceso a causa de que la ley y los reglamentos no permiten el reingreso automático de personal que haya permanecido en retiro temporal por más de tres años.

De esta forma, se argumentó que, debido a que Crespo estuvo en retiro temporal durante dicho periodo, su condición pasó a ser de retiro absoluto.

El texto añade que el escenario sería diferente si Crespo perteneciera al Personal de Nombramiento Institucional (PNI) —que agrupa a cabos y suboficiales—, ya que en ese caso sí existiría la opción de ser rehabilitado en las filas de la institución.

“Nunca pensamos que el adversario iba a estar en la propia institución”

Bascur criticó la decisión de Carabineros, la que calificó como “paradójica”. “Nunca pensamos que el adversario iba a estar en la propia institución ni que la institución buscara un argumento legal que a lo menos es falso para poder actuar en su contra”, manifestó.

Sostuvo que esto da una “muy mala señal para el personal de Carabineros, ya que lo que evidencia es que, independientemente de lo que resuelvan los tribunales de justicia en una causa penal, Carabineros de Chile toma la decisión arbitraria de no proteger a su personal”.

“La verdad es que resulta lamentable. Creemos que la decisión de reincorporar a Claudio Crespo requería de una valentía del actual general director que no fue demostrada en su momento ni por el general Mario Rozas ni por el general Ricardo Yáñe”, añadió.

Además, confirmó que interpondrá un recurso extraordinario de revisión con el fin de que se reevalúen dos aspectos centrales: el resultado del sumario administrativo y la baja definitiva de Crespo argumentada por el plazo de tres años.

El abogado aseguró que este último argumento no considera el artículo 41 de la Ley 18.961 y el artículo 110, inciso segundo, del D.F.L. 2, que establece que respecto del oficial “procesado cuyo retiro se hubiere dispuesto por los hechos materia del proceso, el plazo se prolongará hasta la terminación de la causa”.