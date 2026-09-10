“Se acabaron las carreras de perros”: Alcalde Vodanovic clausura y demuele canódromo en Maipú

Este jueves, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, anunció el fin de las carreras de galgos en la comuna y comunicó la clausura y demolición de un canódromo de un sector rural de la zona.
El operativo contó con el apoyo de Carabineros y permitió intervenir una construcción que, de acuerdo a la versión del jefe comunal, funcionaba de manera indebida y era utilizada para las carreras de perros.
“Se acaban las carreras de perros en Maipú“, dijo Vodanovic a través de un registro compartido en sus redes sociales. El líder comunal afirmó que esta medida es parte de una nueva ordenanza de protección implementada por el municipio.
“Gracias a nuestra nueva ordenanza de protección animal hemos podido proceder con la demolición de esta construcción absolutamente irregular, que alojaba carreras de perros que se prestaban para su maltrato“, agregó.
Además, Vodanovic adelantó que el municipio reforzará la fiscalización para evitar que este tipo de actividades se traslade hasta otros sectores. “Estaremos también fiscalizando distintos espacios para que estas carreras no se trasladen a otros puntos“, concluyó.
Se acaban las carreras de perros en Maipú. Hoy desarrollamos un operativo de clausura y demolición de un canodromo ubicado en el sector rural de nuestra comuna. Ya estamos implementando nuestra nueva ordenanza de protección animal, que prohíbe cualquier situación de maltrato,… pic.twitter.com/oHm5cbxitY
— Tomás Vodanovic (@TomasVodanovic) September 10, 2026
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