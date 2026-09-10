Capellán de Punta Peuco y debate por indultos: “Hay enfermos terminales que el Estado debería evaluar de forma misericordiosa”

El pastor anglicano del ex centro penitenciario Punta Peuco, Pablo Álvarez, sostuvo que el Gobierno de José Antonio Kast debería tener “misericordia” con los condenados por violaciones a los derechos humanos que padezcan enfermedades terminales en el recinto.

Al ser consultado en CNN Prime sobre si es partidario de los indultos para los condenados por violaciones a los derechos humanos, Álvarez enfatizó que “hay personas con enfermedades terminales que el Estado debería evaluar de una forma misericordiosa (…) que puedan también cumplir otro tipo de pena en su casa“.

#CNNPrime | Pablo Álvarez, pastor anglicano de Punta Peuco, por indultos: “Hay personas con enfermedades terminales que el Estado debería evaluar de una forma misericordia”@tv_monica

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Argumentó su punto al señalar que incluso hay reos que no tienen claridad mental del lugar en el que están: “He tenido conversaciones con ellos que me han dicho: ‘Espéreme aquí porque estoy esperando la micro'”, relató.

Por ello, sostuvo que conmutar la pena es “una alternativa que para ellos sería como un acto de misericordia”.

También enfatizó que “sería relevante que (los condenados) pidieran perdón” al ser indultados, al igual que colaboraran con la justicia.

“Ese tema lo hemos conversado con algunos de los internos. Ahora, lo que ellos me han dicho es que hay mucha información compartida en los servicios de inteligencia. Entonces, ellos no tienen el manejo de toda la información porque la información es muy parcial entre ellos. Claramente, si alguien tiene alguna información, debería darla al momento de pedir perdón”, respondió.



Si bien afirmó que “no hay ninguna justificación para la violación de derechos humanos”, remarcó que “eso no significa que no haya misericordia para las personas que están viviendo estos procesos”.

Además, reveló que los condenados “encuentran que han sido un poco abandonados (…) por todas las instituciones, incluso al principio por las entidades religiosas o el mismo Ejército”.

Crítica al uso político de los indultos y aborda el caso de Krassnoff

El pastor remarcó que la razón central de los indultos, “de generar una reconciliación nacional”, se está viendo afectada políticamente por sectores de la derecha y de la izquierda.

“Hoy en día, los indultos han sido usados políticamente por ambos sectores. Hay un sector que dio indultos en el pasado y no puede ser que esto dependa justamente del sector político de turno para los indultos”, sostuvo.

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En esa línea, planteó que los indultos deberían otorgarse a través de una comisión que los designe y no por la figura del Presidente de la República.

“No puede ser que el indulto dependa solamente del Presidente de la República, de una sola persona. Yo vería que el indulto debería depender de una comisión de personas”, indicó.

“Porque, te das cuenta, al final queda en una sola persona y, según la posición política que tiene el Presidente, va a depender a quiénes va a indultar”, explicó.

Añadió que se hacen ofertas sobre la base de una situación delicada: “Porque hay que entender que las familias de los que están en Punta Peuco entendieron poco menos que iban a ser todos liberados. Y después dicen: ‘No, parece que no nos van a liberar'”.

Al ser consultado por el caso de Miguel Krassnoff, quien está condenado a más de cien años y ha defendido su actuar durante la dictadura, afirmó que aun así “Dios lo puede perdonar y puede generar una situación en relación a su vida (…). Todos tenemos la oportunidad de podernos arrepentir”.

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