ChatGPT llega a la banca de inversión: OpenAI presenta herramienta especializada para servicios financieros

Este jueves, OpenAI presentó ChatGPT para Servicios Financieros, una “experiencia de trabajo” personalizada que busca apoyar a equipos de instituciones financieras en tareas como investigación, modelamiento financiero y preparación de materiales para clientes.

La herramienta combina datos financieros integrados con las capacidades de razonamiento de GPT-6 Astra, siendo desarrollada a partir de una colaboración con Morgan Stanley y Evercore, dos firmas con las que OpenAI trabajó para identificar algunos de los principales desafíos que enfrentan los equipos financieros.

En una primera etapa, la herramienta estará enfocada en la banca de inversión y el análisis de renta variable. Incorpora información de proveedores especializados como Daloopa, PitchBook, LSEG News y Crunchbase: estos conjuntos incluyen transcripciones de resultados, estados financieros, fundamentos de empresas y antecedentes sobre compañías privadas, entre otros datos.

Los datos son indexados y alojados en la infraestructura de OpenAI, lo que también permite incorporar citas detalladas para que los usuarios puedan rastrear cifras y afirmaciones hasta sus fuentes y verificar la información utilizada en sus análisis, segun informó OpenAI en un comunicado.

La plataforma incorpora además GPT-6 Astra para tareas como analizar documentos financieros, interpretar tablas y notas explicativas, procesar datos y extraer conclusiones. “Puede navegar y comprender cifras, tablas y notas explicativas en documentos financieros”, explicó OpenAI.

La herramienta también permite a los administradores configurar plantillas de Excel, Word y PowerPoint, además de guías de estilo propias de cada empresa, pudiendo convertir los análisis en modelos de valoración, informes de investigación y presentaciones comerciales.

En materia de seguridad, utiliza controles de ChatGPT Enterprise, como inicio de sesión único (SSO), aprovisionamiento SCIM y permisos de acceso basados en roles. OpenAI asegura que “los datos comerciales de su empresa no se utilizan para entrenar nuestros modelos de forma predeterminada” y que la información permanece cifrada.

ChatGPT para Servicios Financieros ya está disponible para instituciones financieras que cumplan con los requisitos establecidos por OpenAI.