“La traición más dolorosa no viene del enemigo”: Claudio Crespo arremete contra Carabineros tras freno a su reincorporación

El exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo criticó este jueves el rechazo de la institución a su requerimiento para reincorporarse.

“La traición más dolorosa no viene del enemigo que te enfrenta, sino del amigo que caminó a tu lado, conoció tus batallas y, aun así, eligió abandonarte cuando más necesitabas su lealtad”, sostuvo el exfuncionario en X.

Crespo señaló que fue “una mala decisión la que tomó el alto mando de Carabineros de Chile” y agregó: “Solo puedo decir que los asesores desconocen las normas legales”.

Esto lo expresó en alusión al argumento que usó la institución para rechazar su solicitud, el cual sostiene que su plazo de reincorporación ya expiró, de acuerdo con la ley y los reglamentos que impiden el reingreso automático del personal que haya permanecido en retiro temporal por más de tres años.

Dicho argumento fue cuestionado en La Tercera por el abogado de Crespo, Mauricio Bascur, quien indicó que este criterio no toma en cuenta el artículo 41 de la Ley 18.961 ni el artículo 110, inciso segundo, del D.F.L. 2, los cuales establecen que, respecto del oficial “procesado cuyo retiro se hubiere dispuesto por los hechos materia del proceso, el plazo se prolongará hasta la terminación de la causa”.

Con todo, el excarabinero aseguró que “esto no termina”, dado que su abogado presentará un recurso extraordinario de revisión para reevaluar el resultado del sumario administrativo que lo apartó inicialmente de la institución y su baja definitiva por los plazos.