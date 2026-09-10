Anuncian videojuego de “Los Diarios de la Boticaria”: Revisa el tráiler y detalles del estreno de “The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother”

Buenas noticias llegaron para los fans de Los Diarios de la Boticaria (The Apothecary Diaries), ya que se anunció un nuevo videojuego basado en las aventuras de Maomao.

The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother es el nombre escogido para el juego que cuenta una historia completamente inédita escrita por Natsu Hyuuga, autora de la obra original.

En el juego, la boticaria deberá poner a prueba sus conocimientos sobre plantas y medicinas, junto con su ingenio y aguda capacidad de observación, para resolver una serie de extraños acontecimientos.

“Dos cadenas de extraños fenómenos y conspiraciones están causando caos en todo el palacio trasero, el distrito de luz roja y las calles de la capital. La boticaria Maomao debe usar hasta la última gota de su inteligencia y conocimiento para resolver los misterios y revelar la verdad detrás del Falso Hermano Imperial antes de que destruya la corte imperial“, se señala en la descripción del tráiler.

Cabe recordar que la tercera temporada del popular anime que cuenta la historia de Maomao y Jinshi comenzará a emitirse dentro de pocas semanas: La primera parte desde el 2 de octubre de 2026 y la segunda parte desde abril de 2027. Además, este diciembre se estrenará una película con una historia original y recientemente se anunció que en 2028 se estrenará una serie live-action.

¿Cuándo estará disponible el videojuego de Los Diarios de la Boticaria?

El primer título de la saga para consolas llegará a comienzos de 2027 a PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC a través de Steam.

Mira el tráiler del videojuego de Los Diarios de la Boticaria