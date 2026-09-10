UDI pide al Gobierno priorizar el empleo en el Presupuesto 2027 y acelerar agenda de reactivación laboral

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el trimestre mayo-julio de 2026, informó que la tasa de desocupación nacional alcanzó el 9,5%, registrando un ascenso de 0,8 pp. en doce meses. Ante esta situación, la UDI llamó al Gobierno a poner la creación de empleo en el centro de sus prioridades y planteó que el Presupuesto 2027 debe transformarse en “el presupuesto del trabajo”, orientando los recursos públicos hacia la reactivación económica y laboral.

El planteamiento fue realizado por el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez; la vicepresidenta del partido, María José Hoffmann; los diputados de la Comisión de Trabajo Constanza Hube y Mario Olavarría; y el diputado de la Comisión de Hacienda Jaime Coloma. Además, solicitaron incorporar a los ministerios de Vivienda y Obras Públicas a la Mesa Interministerial por el Empleo, con el objetivo de acelerar proyectos de inversión e infraestructura capaces de generar puestos de trabajo en el corto plazo.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que “el Gobierno tiene que poner el empleo en el centro de sus prioridades, acelerando las obras de infraestructura, dando incentivos reales a la contratación y reduciendo las trabas que enfrentan las pymes. Porque cuando una persona encuentra trabajo no solo mejora su ingreso: recupera tranquilidad, dignidad y la posibilidad de sacar adelante a su familia. Hoy la urgencia social de Chile es que vuelva a haber más y mejores oportunidades para trabajar”.

En la misma línea, la vicepresidenta de la colectividad, María José Hoffmann, remarcó que “ante la presentación del Presupuesto, desde la UDI le pedimos al Gobierno que este sea el presupuesto del trabajo, de la creación de empleo y de las oportunidades. Porque detrás de cada puesto de trabajo hay una familia que necesita ingresos, tranquilidad y poder salir adelante”.

Por su parte, la parlamentaria Constanza Hube enfatizó que “con un desempleo de 9,5%, el Presupuesto 2027 tiene que ser el presupuesto del empleo”, y recordó que “en agosto le entregamos al ministro Tomás Rau 20 propuestas concretas y hay que acelerarlas: ampliar el nuevo Subsidio al Empleo Formal hasta los 29 años y ejecutar ahora la inversión pública en vivienda y obras públicas, donde existen proyectos paralizados que podrían generar más de 13 mil empleos”.

Desde el gremialismo señalaron que el país necesita recuperar con urgencia su capacidad de crecer y generar oportunidades. Para eso, sostuvieron, se requiere más inversión, más crecimiento y, sobre todo, más empleos formales ahora.