Paso Los Libertadores reabre este viernes para todo tipo de vehículos tras breve cierre

El Complejo Fronterizo Paso Los Libertadores reabrirá este viernes tras el breve cierre registrado este jueves a causa de un sistema frontal que trajo condiciones climáticas inestables.
La apertura del paso internacional fue confirmada a través de redes sociales, luego de la reunión de la Coordinación Chilena y Argentina realizada durante la jornada.
De acuerdo con el comunicado oficial, el paso se habilitará a contar de las 11:00 horas del viernes para todo tipo de vehículos.
“De acuerdo con los informes técnicos favorables de transitabilidad y condiciones climáticas, se resuelve que a partir del día viernes 11 de septiembre, a contar de las 11:00 horas (…), se habilita el tránsito para todo tipo de vehículos”, se informó.
“Las barreras de Guardia Vieja en Chile y Uspallata en Argentina cerrarán a las 19:00 horas de ambos países. En tanto, el túnel internacional cerrará a las 21:00 horas“, añadió el texto.
Por último, recordaron que toda actualización sobre el Paso Los Libertadores será difundida únicamente a través de las cuentas oficiales de las autoridades.
— CF Los Libertadores (@CFLosLibertador) September 10, 2026
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