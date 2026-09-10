Paso Los Libertadores reabre este viernes para todo tipo de vehículos tras breve cierre

El Complejo Fronterizo Paso Los Libertadores reabrirá este viernes tras el breve cierre registrado este jueves a causa de un sistema frontal que trajo condiciones climáticas inestables.

La apertura del paso internacional fue confirmada a través de redes sociales, luego de la reunión de la Coordinación Chilena y Argentina realizada durante la jornada.

De acuerdo con el comunicado oficial, el paso se habilitará a contar de las 11:00 horas del viernes para todo tipo de vehículos.

“De acuerdo con los informes técnicos favorables de transitabilidad y condiciones climáticas, se resuelve que a partir del día viernes 11 de septiembre, a contar de las 11:00 horas (…), se habilita el tránsito para todo tipo de vehículos”, se informó.

“Las barreras de Guardia Vieja en Chile y Uspallata en Argentina cerrarán a las 19:00 horas de ambos países. En tanto, el túnel internacional cerrará a las 21:00 horas“, añadió el texto.

Por último, recordaron que toda actualización sobre el Paso Los Libertadores será difundida únicamente a través de las cuentas oficiales de las autoridades.