Con foco en vivienda: BID invertirá US$ 2.000 millones tras reunión con el Gobierno

(EFE)- El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) invertirá alrededor de 2.000 millones de dólares para dinamizar el sector vivienda en el país, se anunció este jueves tras una reunión entre el presidente chileno, José Antonio Kast, y el presidente de la entidad, Ilan Goldfajn, realizada en el Palacio de La Moneda.

El encuentro se da en el marco de la preparación de la Estrategia de País 2027-2030, una agenda de cooperación entre el Grupo BID y el Gobierno chileno que aborda la colaboración en aspectos como minerales críticos, seguridad y gestión del riesgo de desastres.

“Nuestro propósito compartido con el Grupo BID puede resumirse en una sola línea: transformar oportunidades en inversión, la inversión en crecimiento y el crecimiento en empleo para las familias chilenas”, afirmó Kast tras la reunión.

Los detalles de la millonaria inversión del BID en el país

La inversión del BID estaría enfocada en el Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), diseñado para acceder a la primera vivienda a través de créditos hipotecarios originados por instituciones financieras, una de las principales propuestas de la reforma al mercado de capitales que ingresó el Gobierno en el Congreso el pasado miércoles.

El presidente del BID explicó que con la inversión se espera “generar dinamismo al sector de la construcción, que emplea a mucha gente y que le da la posibilidad de tener su propiedad, tener su hipoteca y tener un financiamiento de largo plazo”.

Según las estimaciones del BID, esta inyección de recursos puede ayudar a construir cerca de 150.000 viviendas y aportar en la generación de más de 180.000 empleos en el sector.

“Nos comprometemos a brindar una garantía, o sea que quien invierta en este fondo tiene la garantía de BID”, agregó Goldfajn y explicó que este respaldo “significa que los préstamos al final pueden ser más baratos y se pueden financiar”.

Los fondos serán destinados a través de BID Invest, la corporación del Grupo enfocada en apoyar el desarrollo de empresas y financiar proyectos del sector privado en América Latina y el Caribe, con la que también se espera invertir alrededor de mil millones de dólares al año y generar más de 400.000 empleos sumando el apoyo a iniciativas de infraestructura, minería y servicios del conocimiento.

Entre los temas discutidos también se abordó el apoyo del BID en la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que está vigente desde 2025 y busca agilizar los permisos y trámites en proyectos productivos y de inversión.

Finalmente, se inauguró la nueva sede del Grupo BID en Chile y se destacó el apoyo a proyectos como el Corredor Bioceánico Capricornio, que conectará el Atlántico y el Pacífico desde Brasil hasta Chile, y es promovido por el BID a través del programa Conexión Sur, que busca fortalecer la infraestructura de transporte, energía y conectividad en países de Suramérica.