“Es un reconocido pinochetista”: Exsenadora Allende apunta contra el presidente Kast en la antesala del 11 de septiembre

Ad portas de que se cumplan 53 años del golpe de Estado de 1973 este viernes, la exsenadora Isabel Allende Bussi se refirió al presidente José Antonio Kast y su decisión de descartar actos oficiales para conmemorar la fecha.

Fue en el podcast Reseteo donde Allende remarcó que, por primera vez, Chile cuenta con un Gobierno encabezado por un mandatario que fue partidario de Augusto Pinochet.

“Creo que es la primera vez que vamos a tener (para este 11 de septiembre) elegido democráticamente (…) un presidente, como es el caso del presidente Kast —que además nunca lo ha negado, aunque lo esquivó mucho en la campaña—, un reconocido pinochetista“, sostuvo.

En esa línea, señaló que “hay que tener conciencia de que es la primera vez que tenemos como presidente a alguien que no solo no ha condenado las violaciones de los derechos humanos, sino que incluso ha defendido públicamente a personajes como Miguel Krasnoff, que están condenados a más de 600 años, digamos, por una multiplicidad de delitos horrorosos”.

Allende describió la situación como “muy fuerte, muy chocante para nuestro país, que por primera vez vive un 11 de septiembre en estas condiciones. No hay un gesto, hay una evasión; por decirlo así, (Kast) prefirió no hacer absolutamente nada, porque yo me imagino además que tiene bastante tensión interna”.

Cabe recordar que, durante esta jornada, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, confirmó que el Gobierno no realizará ningún acto conmemorativo el viernes, información que había sido adelantada por Kast, quien visitará la Región de Los Ríos ese día y continuará con su agenda normal.

Para la expresidenta del Senado, la razón que motiva la decisión de la administración para no realizar un acto conmemorativo se podría deber a los indultos que piden desde el Partido Nacional Libertario (PNL).

“Es reconocido que hay gente que le está exigiendo los indultos (…) a gente violadora de los derechos humanos, de los peores crímenes contra la humanidad. Entonces, yo creo que fue una manera de no tener un mayor compromiso“, planteó.

“Como país, duele el retroceso, evidentemente”, cerró.