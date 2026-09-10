Gobierno identifica más de 10 puntos críticos en la Región Metropolitana y mantiene despliegue preventivo ante eventuales incidentes por el 11S

El gobierno de José Antonio Kast enfrentará este viernes su primer 11 de septiembre. Ante eventuales incidentes, se identificaron cerca de 12 puntos críticos en la Región Metropolitana.

Según publicó La Tercera, destacan Villa Francia (Estación Central), Bajos de Mena (Puente Alto), La Victoria (Pedro Aguirre Cerda), además de sectores de las comunas de Huechuraba, Cerro Navia, Quilicura, Lo Espejo, Pudahuel Sur, Peñalolén, San Bernardo, La Granja y San Joaquín, así como también el centro de Puente Alto.

El citado medio detalló que este despliegue preventivo está programado para que finalice el mismo viernes y, al igual que en fechas anteriores, se prevén eventuales incidentes desde esta noche o la madrugada del 11 de septiembre.

Respecto a las zonas mencionadas anteriormente, se desplegará una mayor dotación policial y también habrá una supervisión constante.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, afirmó que “hay fechas que a veces tienen ciertas connotaciones, y por supuesto las policías tienen un plan de respuesta y preparación ante posibles hechos que puedan afectar la seguridad; estamos preparadísimos, vamos a estar ahí monitoreando para que esto pueda ser lo más tranquilo posible, que es nuestra obligación legal”.