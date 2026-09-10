Fundación Salvador Allende y oposición se reunirán en el Cementerio General para conmemorar los 53 años del 11-S

En el marco de la conmemoración de los 53 años del golpe de Estado, la Fundación Salvador Allende realizará una ceremonia para recordar a las víctimas.
“En esta conmemoración, las fuerzas de oposición, junto a la Fundación Salvador Allende, reafirmaremos una vez más nuestro compromiso con la democracia, la memoria y los derechos humanos”, informó la fundación.
La fundación se reunirá este viernes 11 de septiembre, a partir de las 9:00 de la mañana, en el mausoleo de la familia Allende Bussi, en el Cementerio General.
Durante este jueves, la fundación, junto al Partido por la Democracia (PPD), realizó un homenaje a Hortensia Bussi, con el fin de destacar su trayectoria y compromiso con la democracia.
La actividad contó con la participación de Maya Fernández, nieta del presidente Salvador Allende, quien recordó aspectos de la vida personal y familiar de la “Tencha”, así como su rol en la solidaridad internacional. Durante su intervención, destacó: “Tenemos una gran deuda con las mujeres que en esa época realizaron una gran labor en la lucha”.
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Actos conmemorativos en el Museo de la Memoria
Durante la jornada, el Museo de la Memoria realizará diversos actos conmemorativos junto a organizaciones y comunidades de derechos humanos para recordar a las víctimas.
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Los Sitios de Memoria del Estadio Nacional también abrirán sus puertas a la ciudadanía para realizar una jornada de memoria y recordar a las víctimas, entre las 15:00 y las 21:00 horas.
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Mira aquí la entrevista de Isabel Allende y Michelle Bachelet
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