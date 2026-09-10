Martin McDonagh, director de “Wild Horse Nine”: “Creo que Mariana Di Girolamo es una de las mejores actrices que hay”

El director de Wild Horse Nine, Martin McDonagh, en un foro de conversación, destacó la actuación de Mariana Di Girolamo en la película y también reveló detalles de su decisión de grabar en Rapa Nui.

Su intención de realizar un filme en la isla, señaló, se remonta a su trabajo en En Brujas (2008). Según explicó, la trama siempre estuvo centrada en dos hombres, pero luego agregó el componente político, que está centrado en Chile en medio de la Unidad Popular.

“Siempre trataba acerca de dos hombres: al principio eran un padre e hijo, aunque nada encajó hasta que entró la política. Siempre me había interesado la CIA y lo que hicieron en Chile para desestabilizar el gobierno. Así que todo encajó cuando me di cuenta de que eran dos agentes de la CIA”, afirmó.

Sobre el proceso para convertirse en parte del elenco, la actriz Mariana Di Girolamo comentó que su agencia en Estados Unidos consiguió la audición.

“Conseguí una audición con mi agencia aquí en Estados Unidos y me hablaron de este guion de Martin -a quien admiro desde hace muchos años-. Hice una autograbación mientras rodaba una serie en Sudáfrica y luego me llamaron para otra audición, así que hice otra autograbación. Luego hice esta audición desde mi casa en Santiago con Martin y el director de casting y, al día siguiente, creo que me dieron la gran noticia. Estaba súper feliz”, dijo Di Girolamo.

Por su parte, el cineasta británico agregó: “Y fue una audición por Zoom e hicimos bastante”. Además, comentó que observó el trabajo de Mariana en la película Ema (2019), dirigida por Pablo Larraín. “Ella estuvo brillante y no podías apartar la vista de ella en cada escena”, destacó, y subrayó: “Creo que es una de las mejores actrices que hay, así que fue un placer poder trabajar con ella”.

La película, dirigida por McDonagh, está ambientada antes del golpe de Estado de 1973 y se centra en la historia de dos agentes de la CIA, interpretados por John Malkovich y Sam Rockwell. Ambos realizan un viaje a la Isla de Pascua, donde enfrentan el pasado y el presente con un tono de humor negro.

En el elenco destacan los actores John Malkovich, Sam Rockwell, Tom Waits, Steve Buscemi, Samuel Wayt, Morgan Grace Champ, Paola Giannini, Ailín Salas y Mariana Di Girolamo, quien interpreta a una joven de izquierda, en medio de un convulso ambiente político durante el gobierno de Salvador Allende. En el proceso, establece una amistad con uno de los agentes.

McDonagh enfatizó que, para esta pieza audiovisual, “necesitabas a alguien con la integridad de ser chileno y que supiera de qué trata la historia y que tuviera ese cuidado”. Por lo tanto, resaltó que Di Girolamo cumplió estas exigencias con “gracia y honestidad”.

Por su parte, Mariana concluyó: “Hablamos mucho acerca de la historia y realmente aprecié que Martin impulsara que una actriz chilena hiciera este personaje y contara esta historia”.

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