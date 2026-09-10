“Yankee, go home”: Diputados del PC ofician a Cancillería y piden declarar persona non grata al embajador de Estados Unidos

Diputados del Partido Comunista (PC) oficiaron al canciller Francisco Pérez Mackenna para solicitar que se declare persona non grata al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, por sus reiteradas “intromisiones en asuntos internos” del país.

“El embajador ya ha cruzado todos los límites posibles para un diplomático. Además, en este contexto, cuando mañana se conmemora un nuevo 11 de septiembre, recordemos que Estados Unidos intervino directamente en el golpe. Estas señales de injerencia política por parte de un embajador de Estados Unidos hay que tomarlas muy en serio”, sostuvo el diputado Luis Cuello.

El parlamentario agregó que “es importante que el Gobierno tome medidas más resueltas. Acá no cabe otra alternativa, de acuerdo con lo que prescribe la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que declarar al embajador persona non grata. Eso es lo que corresponde y por eso hemos oficiado al canciller, para que haga esta declaración y, en definitiva, el embajador deje de estar en Chile“.

“Esperamos que la Cancillería y el canciller tomen este oficio, que estamos enviando junto a otros parlamentarios de nuestra bancada, como una oportunidad para revertir esta debilidad desde el punto de vista de la soberanía. Nosotros pensamos que ya es momento de decir basta, es momento de decirle con mucha firmeza al Judd: ‘Yankee, go home‘, señalaron.

Los dichos del embajador

La acción surge tras los dichos de Judd a CNN Chile, donde afirmó que análisis de inteligencia estadounidense vinculaban a grupos de izquierda con los acontecimientos de violencia durante las movilizaciones de 2019, pronunciamiento del cual tomó distancia tras una cita a Cancillería al señalar que “no tenemos nada específico sobre personas”.

No obstante, parlamentarios recordaron otras intervenciones del diplomático en asuntos internos del país, como sus críticas a la Ley Uber en enero de este año, por considerarla una “sobrerregulación”, y su sentencia sobre el proyecto de cable submarino Chile-China Express, donde afirmó que “el cable chino ya se acabó”.

A ello, se añaden sus declaraciones donde sugirió que “Chile está aplicando la ‘Doctrina Donroe’”, asegurando que “cuando tenemos administraciones como la del presidente Kast, se convierte en algo muy fácil“.