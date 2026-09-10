Producción de cobre cae 9,4% entre enero y julio de 2026: El Teniente lidera con un retroceso de más del 25%

La producción chilena de cobre de mina cayó 9,4% en el acumulado entre enero y julio de 2026, hasta 731.700 toneladas métricas de cobre fino, frente a las 807.200 toneladas registradas en igual período de 2025, de acuerdo con cifras de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

La producción total de Codelco, que incluye su participación de 49% en El Abra, 10% en Quebrada Blanca y 20% en Anglo American Sur, alcanzó 347.700 toneladas en el período, un retroceso de 7,8% respecto de las 377.100 toneladas de enero a julio de 2025.

Entre las divisiones de Codelco, El Teniente registró la mayor caída del período, con un retroceso de 26,5%, al pasar de 202.600 a 148.900 toneladas.

En contraste, Andina y Salvador mostraron alzas de 9,3% y 5,4%, respectivamente, mientras la producción de Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales cayó 7,8% y la de Minera Gaby retrocedió 4,9%.

Escondida y principales operaciones privadas

Entre las principales operaciones privadas, Escondida, la mayor mina de cobre del mundo, registró una caída de 9,3% en su producción acumulada, al pasar de 794.900 a 721.400 toneladas.

Collahuasi se mantuvo prácticamente estable, con un retroceso marginal de 0,2%, mientras Los Pelambres bajó 3,7%.

Otras faenas registraron caídas más pronunciadas. El Abra retrocedió 15,3%, Mantos Copper cayó 10,6%, Candelaria bajó 9,6% y Centinela (Óxidos) mostró el segundo mayor desplome del listado, con una caída de 22,2%, al pasar de 41.800 a 32.500 toneladas.

Quebrada Blanca lidera las alzas de producción

No todas las operaciones registraron resultados negativos. Quebrada Blanca fue la faena con el mejor desempeño relativo del período, con un alza de 16,8% en su producción acumulada, al subir de 113.100 a 132.000 toneladas.

Anglo American Sur también mostró un resultado positivo, con un incremento de 8,6%, mientras Zaldivar subió 8,5% en el mismo lapso.

Con estos resultados, la producción nacional de cobre acumula siete meses consecutivos de caída interanual en 2026, en un contexto que combina menor ley del mineral en algunos yacimientos, mantenciones programadas y condiciones operacionales adversas en distintas faenas del país.