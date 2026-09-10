Comisión de Medioambiente aprueba indicación para regular carreras de galgos en proyecto que pretendía prohibirlas

La Comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputados aprobó una indicación para regular las carreras de perros en la tramitación del proyecto de ley que busca su prohibición.

La indicación, que busca regular las carreras de perros en el país, fue presentada por el diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno.

En concreto, la iniciativa contempla incorporar un artículo 11 a la Ley 21.020 de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, que propone prohibir “las competiciones no autorizadas entre perros que puedan poner en peligro su integridad física”.

“Se prohíben las competiciones no autorizadas entre perros que puedan poner en peligro su integridad física. La contravención a esta norma será considerada maltrato y crueldad animal y será sancionada de acuerdo a lo establecido en el artículo 291 bis del Código Penal“, establece la indicación.

El texto añade además que se ordenará “siempre la retención del animal que se haya utilizado en las carreras prohibidas en el inciso anterior, salvo que pertenezca a una persona ajena al delito“.

Pese a que desde la oposición solicitaron la inadmisibilidad del texto, el requerimiento terminó siendo rechazado por siete votos contra seis en la comisión.

Tras ello, se votó la indicación de Moreno, que fue aprobada con el mismo quórum: siete votos a favor y seis en contra.

Luego de que la medida fuera despachada, el diputado del Partido Socialista (PS), Francisco Crisóstomo, presentó una reserva de constitucionalidad, apelando al artículo 73 de la Constitución, ya que argumentó que la indicación aprobada no guarda relación con la idea matriz del proyecto.

Revisa la votación de la indicación para regular las carreras de perros:

Votaron a favor de la iniciativa los diputados y diputadas:

Chiara Barchiesi del Partido Republicano.

Benjamín Moreno del Partido Republicano.

Paulina Muñoz del Partido Nacional Libertario (PNL).

Ricardo Neumann de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Luis Pardo de Renovación Nacional (RN).

Guillermo Ramírez de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Claudia Reyes del Partido Republicano.

Votaron en contra de la iniciativa los diputados y diputadas: