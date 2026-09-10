Proyectan tormentas eléctricas y chubascos en cinco regiones: Revisa el aviso de la DMC

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este jueves un aviso por probables tormentas eléctricas en cinco regiones del país, entre la zona centro y sur.

En el informe, la entidad explicó que las tormentas eléctricas se podrían desarrollar debido a una vaguada en altura en los sectores afectados.

Asimismo, se detalló que el evento meteorológico podría durar desde la noche de este jueves 10 de septiembre hasta la del viernes 11 de septiembre.

Además, la DMC señaló que esto podría verse acompañado de chubascos aislados en las zonas centro y sur del país.

Mira el detalle de las zonas que podrían tener tormentas eléctricas:

Región de Coquimbo: precordillera, valles precordilleranos y cordillera.

Región de Valparaíso: cordillera de la costa, precordillera, valles precordilleranos y cordillera.

Región Metropolitana: cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera.

Región de O’Higgins: cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera.

Región del Maule: cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera.

Asimismo, la DMC confirmó que se desarrollarán tormentas eléctricas desde la Región de Coquimbo hasta la de O’Higgins durante esta jornada.

Se advirtió que el evento tendrá probabilidad de granizo y fuertes rachas de viento local, y se extenderá hasta la noche de este jueves.