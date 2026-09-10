Johannes Kaiser acusa falta de disposición del Gobierno para avanzar en indultos a uniformados del 18-O: “Esperábamos una disposición más clara”

Tras una reunión entre el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, el timonel libertario, Johannes Kaiser, se refirió a las conversaciones con el presidente José Antonio Kast y aseguró que desde La Moneda no hay voluntad para avanzar en los indultos a los uniformados condenados tras el estallido social en 2019.

En un punto de prensa, Kaiser comentó su cita con el mandatario, afirmando que “en algunas materias estuvimos de acuerdo, en otras no tanto“.

“Nosotros hemos levantado el tema de los indultos a los carabineros del 18-10, en razón de que creemos que es parte de la necesaria política de restauración de confianzas que se tiene que generar, para recuperar la seguridad en Chile“, partió señalando.

El exdiputado lamentó la postura adoptada por el Ejecutivo frente a la iniciativa: “Esperábamos una disposición más clara del Ejecutivo de hacerse cargo no solamente de lo que se llaman indultos particulares, sino de nuestro proyecto de ley de indulto general”.

Asimismo, enfatizó que su iniciativa “no tiene que ver con indultar ni a ladrones ni a personas que hayan cometido, o carabineros que hayan cometido delitos y que no tengan que ver con lo que fue la aplicación de la fuerza durante el 18-10 para la recuperación del orden público”.

“Nosotros conversamos sobre el tema y no tenemos la comprensión de que exista (del Gobierno) en este momento la disposición para avanzar en esa materia“, cerró.