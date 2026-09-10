Reforma de seguridad: Ministro Arrau abre la puerta a cambios y afirma que “no estamos enamorados de un texto”

El Gobierno se mostró dispuesto a flexibilizar la redacción del proyecto de reforma constitucional de seguridad que se tramita en el Senado para asegurar herramientas necesarias para la delincuencia organizada y la gestión penitenciaria.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, recalcó que “no estamos enamorados de un texto, de si eran tantas palabras y queda la mitad, o de si eran tantos artículos y quedan menos”.

“Mientras se produzca el efecto de que Gendarmería sea quien segmenta en las cárceles por criterios de seguridad, o mientras se produzca el efecto de que tengamos un listado de organizaciones criminales y que no tengamos que demostrar en cada juicio la existencia de esa organización, bienvenido sea“, agregó.

Desde el Ejecutivo se busca reactivar la discusión después del receso de Fiestas Patrias, apostando a consolidar un entendimiento entre el oficialismo y la oposición.

El proyecto ya ha experimentado modificaciones durante su tramitación, estimándose que cerca del 50% de las disposiciones formuladas inicialmente sufran cambios.