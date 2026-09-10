División Salvador de Codelco marca hito al cerrar instalación con más de 40 años de operación

Codelco concretó este jueves un hito en materia de sustentabilidad tras finalizar el cierre de la ex Planta de Secado Solar y de Filtros de la localidad de Llanta, instalación que durante más de 40 años cumplió un rol estratégico en el proceso productivo de la División Salvador y cuyo sector recuperó su entorno natural.

El proyecto constituye el primer plan de cierre de estas características realizado por la Corporación, marcando un precedente para la recuperación de instalaciones que han finalizado su vida útil.

Más de 10 mil toneladas de estructuras y materiales fueron retiradas

Durante décadas, la planta estuvo ubicada en Llanta para facilitar el traslado del concentrado hacia la Fundición de Potrerillos. La pulpa recorría cerca de 24 kilómetros desde la Planta Concentradora, a través de un ducto, hasta llegar a estas instalaciones para su proceso de filtrado.

Tras la entrada en operaciones de la nueva Planta de Filtros en 2017, se inició el proceso de cierre de la antigua instalación, construida en la década de 1950 y emplazada en una superficie aproximada de 210 mil metros cuadrados.

El proyecto contempló trabajos de demolición industrial, obras civiles, mecánicas y eléctricas, gestión ambiental y movimiento de tierras. En el proceso se retiraron fundaciones, losas, cañerías, residuos y chatarra, que totalizaron más de 10 mil toneladas de estructuras y materiales, bajo un esquema de traslado y disposición autorizada de residuos y chatarra recuperable.

Codelco destaca recuperación del entorno

El gerente general de la División Salvador, Patricio Viveros, señaló que el hito representa un paso hacia la construcción del futuro de la Corporación con sustentabilidad: “Hemos cumplido un gran hito al concretar el primer cierre de faena de nuestra Corporación“.

“Hoy estamos construyendo el futuro de Codelco con sustentabilidad, recuperando espacios que ya no forman parte de nuestra operación“, añadió.

Mientras que desde la Dirección de Proyectos, destacaron que el cierre se desarrolló mediante un trabajo multidisciplinario con buenos resultados.