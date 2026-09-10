Raúl Sohr por triunfo de AfD en Sajonia-Anhalt: “Esto ha sido un shock que ha remecido Alemania y también al resto de Europa”

(CNN/CNN Chile)—El analista internacional Raúl Sohr se refirió al triunfo de Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones estatales de Sajonia-Anhalt.

Sobre este tema, expresó que está sorprendido por el impacto que ha tenido este proceso electoral, en el que “un partido de ultraderecha -algunos dicen fascistoide-, con vínculos muy fuertes con militantes fascistas nazis, ha ganado las elecciones”. Sin embargo, aclaró que no tienen la fuerza suficiente para formar un gobierno, debido a que la colectividad quedó a tres escaños de la mayoría absoluta, lo que implica que deberá encontrar un socio de coalición o intentar gobernar desde una posición minoritaria.

“Esto ha sido un shock que ha remecido Alemania y, hasta cierto punto, también al resto de Europa”, subrayó.

Sobre el contexto político alemán, explicó que existe un concepto denominado “muro de contención” o “círculo de fuego”, que tiene como objetivo, desde la Segunda Guerra Mundial, impedir que “fuerzas antidemocráticas y totalitarias se desarrollaran”. Esto contempla mantener alejada a la izquierda tras la experiencia de la Unión Soviética y también impedir que resurgiera el nazismo.

“Lo que ha ocurrido ahora es que este partido, Alternativa para Alemania, tiene vasos comunicantes bastante obvios con militantes nazis y otros -no necesariamente todos los que están allí-, pero con influencias fascistoides, como decíamos antes, de manera que hay una preocupación muy grande en toda Europa. Porque, en definitiva, Alemania es la principal potencia económica del viejo continente”, planteó, y detalló que en encuestas nacionales ha aumentado su popularidad.

En ese sentido, señaló que “hay gente que comienza a percibir un aroma conocido, un aroma siniestro conocido, que es desempleo, inquietud, un auge de una ideología totalitaria fascista, con una población, con un descontento creciente con el sistema democrático que rechaza a los partidos tradicionales”.

¿Qué propone AfD?

Según publicó CNN, en el manifiesto de Alternativa para Alemania se propone una reforma de la política migratoria que contempla la deportación inmediata de los inmigrantes irregulares, la ampliación de los centros de detención masiva y el retorno de los ciudadanos no alemanes a su país de origen, una política que denomina “remigración”.

La colectividad fundamenta que la región ha “agotado” su capacidad para acoger refugiados, “no solo en términos de política de seguridad, sino también de identidad”.

De hecho, una sección del manifiesto de la AfD pide una “ofensiva de remigración” contra el pueblo ucraniano, alegando que deberían ser devueltos a su país porque “gran parte de Ucrania se considera segura”.

Además, AfD también ha pedido con frecuencia que Alemania ponga fin a su apoyo a Ucrania y desarrolle lazos más estrechos con Rusia, lo que lo enfrenta a otros partidos importantes y al gobierno federal, que ha sido el mayor defensor de Ucrania desde la invasión rusa a gran escala en 2022.

En el ámbito educativo, plantea reformar el currículo escolar de Sajonia-Anhalt y “desideologizar” la escuela, lo que incluye prohibir la bandera del orgullo gay y promover los valores alemanes “tradicionales”.

Los políticos de AfD en Sajonia-Anhalt quieren que las clases se centren en los periodos de la historia alemana anteriores a la Primera y Segunda Guerra Mundial, y menos en el pasado nazi de Alemania, en consonancia con el deseo declarado del partido de que los alemanes superen la culpa y se centren en el orgullo nacional.

El manifiesto del partido también aboga por clases segregadas, en las que los niños refugiados reciban clases por separado, impartidas por otros refugiados, y una enseñanza diseñada para transmitir el mensaje de que la estancia en Alemania es temporal.

La AfD ha prometido instalar lo que denomina una “nueva política cultural patriótica”, argumentando que las instituciones estatales deberían desempeñar un papel más activo en la promoción de la identidad nacional alemana.

Según estos planes, los niños con discapacidad también recibirían clases por separado.

Con información de Sophie Tanno, Sebastián Shukla y Lauren Kent, CNN.