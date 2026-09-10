Biministro Alvarado aborda tensión entre Defensa y Cancillería y asegura que relación “es muy buena”

En medio de los cuestionamientos de la presidenta del Senado al ministro Fernando Barros por su gestión y su participación en asuntos de política exterior, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, se refirió este jueves a la relación entre su cartera y Cancillería.

En conversación con The Clinic, la senadora Paulina Núñez (RN) señaló hace algunos días que el jefe de la cartera de Defensa “parece vocero opinando de todo“.

Una de las principales molestias de Núñez es sobre su involucramiento en la materia internacional, tras los dichos de Barros sobre el alza arancelaria que decretó Estados Unidos a productos chilenos y en la relación con Argentina, a partir del debate sobre el Estrecho de Magallanes.

Alvarado responde

Alvarado se refirió a la relación de Barros con el canciller Francisco Pérez Mackenna, asegurando que “la relación entre todos los ministros es muy buena al interior del gabinete“.

“En determinadas circunstancias pueden generarse opiniones legítimas con miradas distintas desde el ámbito de cada sector donde esas declaraciones se emiten. Pero desde la perspectiva de la política exterior de nuestro país, la voz única que define, decide y la lleva adelante por instrucción del presidente de la república es el canciller“, añadió.

Al término de su vocería, el biministro apuntó que “son esas opiniones las que tenemos que mirar en su minuto si queremos visualizar la proyección de nuestra mirada internacional“.