Enap confirma alzas de casi $90 en el diésel y $35 en las bencinas para esta semana

Enap publicó este miércoles su informe semanal de precios estimados para los combustibles, en el que proyectó nuevas alzas para esta semana en la mayoría de los productos.

Según Enap, la gasolina de 93 octanos subiría $35,0 por litro y la de 97 octanos $35,0 por litro, mientras que el diésel registraría un alza de $89,0 por litro.

Por su parte, el GLP de uso vehicular caería $6,1 por litro. El kerosene, en tanto, no presentaría variación.

La estatal recordó que su rol se limita a comercializar derivados de hidrocarburos con las compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final al consumidor.

¿Cómo se calcula la estimación?

La estimación considera, entre otros antecedentes, los precios de importación desde la Costa del Golfo de Estados Unidos, mercado de referencia cercano y profundo para Chile, los costos propios de la actividad de importación de combustibles, como el transporte marítimo hasta el país, y las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

De esta manera, así variarán los combustibles esta semana: