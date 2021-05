Hasta el ministro de Salud, Enrique Paris, se tuvo que referir a la polémica que generaron las declaraciones del presidente de la Confederación de Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, en entrevista con CHV Noticias y CNN Chile.

“Si alguien tiene hoy día un sistema que está totalmente integrado, público, privado, abierto, nadie tiene una posibilidad de no ser atendido (…) Si en alguna comuna del país hay que lamentar que hay casos de gente que ha fallecido antes de llegar a la atención, también hay bastante responsabilidad de las personas”, dijo Sutil el domingo.

Durante la recepción de un nuevo cargamento de 1,5 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Sinovac, Paris destacó que el presidente de la CPC “ha sido un gran colaborador en el manejo de la pandemia” y que la confederación “ha colaborado con una gran cantidad de elementos de protección personal, ventiladores mecánicos, ha ayudado al pueblo de Chile, al Gobierno, a traer elementos muy necesarios para combatir la pandemia”.

Sin embargo, añadió que “a lo mejor se vio sorprendido con esta pregunta, él no es médico, no es parte de su expertiz el tema sanitario, por lo tanto, yo creo que fue sorprendido con esta pregunta”.

Paris afirmó que tanto el Gobierno como la CPC han hecho el esfuerzo de que “a ningún chileno le falte un ventilador mecánico, una cama, una cánula de oxigenación de alto flujo o le falte una atención (…) Eso no ha ocurrido en Chile y eso está claramente demostrado cuando uno ve las cifras de muertes no esperadas o extras. Eso no ha ocurrido en Chile, al revés de lo que ha ocurrido en otros países, por lo tanto, lo que dijo don Juan, obviamente, no es parte de su expertiz“.

De acuerdo al ministro, la responsabilidad es global: “lo que nosotros le hemos dicho varias veces a la gente es que ojalá consulte inmediatamente cuando tenga síntomas o se sienta mal, pero obviamente no es culpa de la población el hecho de que vaya a tener mayor o menor letalidad“.

“En parte, tiene que ver con el virus, las variantes que han ido apareciendo, la comorbilidad que tienen algunas personas, pero no podemos culpar a las personas de esa morbilidad o mortalidad“, agregó.