Gran polémica han causado las recientes declaraciones del presidente de la Confederación de Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, quien en entrevista con CHV Noticias y CNN Chile expresó que “si hay que lamentar casos de gente que ha fallecido antes de llegar a la atención, hay bastante responsabilidad de las personas”.

“Si esa persona llegó más tarde, por alguna razón, no es culpa de la atención de los hospitales. Si en alguna comuna del país hay que lamentar que hay casos de gente que ha fallecido antes de llegar a la atención, también hay bastante responsabilidad de las personas”, sostuvo este domingo en conversación con Rafael Cavada.

En un nuevo capítulo de Tolerancia Cero, Mónica Rincón criticó los dichos del líder empresarial. “Dan muestra de una insensibilidad que espero no representen a nadie más que al propio Juan Sutil”, partió diciendo en su test de intolerancia de la semana.

“Yo me pregunto qué pensaría alguien al escucharlo que perdió así a su marido, hijo, hermana o mamá. Es gente que tiene condiciones basales que no puede dejar de trabajar apenas se enferma, que esperan horas en urgencia, con menos educación de síntomas, menos condiciones para afrontarla y menos posibilidad para dejar a sus hijos para atenderse al médico, entonces me parecen unas declaraciones completamente desafortunadas”, apuntó.

La periodista también emplazó a Sutil por decir que por culpa de la migración se “detuvo el desarrollo y el crecimiento” económico en Chile. “Me parece que no sólo es cruel, sino que además no es verdad, porque uno tiene derecho a tener sus propias opiniones, pero no sus propios datos”, señaló.

En ese sentido, indicó que “cuando uno va al informe del 2019 del Banco Central destacan que (los inmigrantes) han ayudado a contener la inflación, porque suben menos los sueldos; ayudan al dinamismo, a crear nuevos puestos de trabajo y que dinamizan la economía. No se observa un efecto negativo en el empleo. Las opiniones son libres, pero son hechos, datos“.

“En tiempos en que hay una crisis de gobernabilidad, con un presidente con un 9% de respaldo, en que la gente ha sufrido muchísimo, creo que el líder de los empresarios debiera jugar otro rol más propositivo y menos división, y a atenerse a los datos. Me parece que estas declaraciones se alejan de la realidad y me parecieron crueles“, cerró.