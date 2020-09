Una polémica frase emitió el ministro de Economía, Lucas Palacios, durante este jueves, luego de que el gobierno informara su propuesta del reajuste al salario mínimo del 0,4% real, que equivale a $1.500 (basado solamente en la inflación), en medio de la crisis sanitaria generada por el COVID-19.

“Lo que ocurre que cuando se fija el salario mínimo, esto es para los empleados públicos, cuyos trabajos están asegurados, lo que se hace es una señal al resto de la economía y las pymes están a medio morir saltando. Entonces si les exigimos que tienen que pagarle más a sus trabajadores, les va a costar más ponerse de pie”, comentó el secretario de Estado en el matinal Mucho Gusto a la hora de explicar el fin de las negociaciones con la CUT.

Es en este contexto que Palacios advirtió que “ojo, si hay una persona cuyo grupo familiar está bajo la línea de la pobreza, tiene acceso a otros beneficios del Estado. Nosotros nos quedamos con el puro sueldo. Hay que quedarse con el ingreso de las familias”.

Es aquí donde señaló que “si hay una persona que vive sola y que gana $320 mil, le puede alcanzar sin problemas”.

Lee también: Bárbara Figueroa por sueldo mínimo: “La piedra de tope está en que los empresarios no están poniendo ni uno”

“Pero si hay una persona que gana $600 mil, pero tiene que mantener a ocho niños, esta es una situación mucho más precaria. Es mucho más complejo de lo que se suele plantear, es por eso que están las herramientas del Estado para poder complementar los ingresos de las familias“, argumentó.

Posteriormente, sostuvo que “hay que reconocer que esta crisis está dejando no solamente a Chile, sino que al mundo mucho más pobre”.

Tras esto, diversas personas cuestionaron sus comentarios, entre ellos el ex candidato presidencial y el senador Alejandro Guillier, quien señaló que “este es un presidente y un gobierno sin calle, que no conocen la realidad y que abren la boca para hablar de un país que sólo existe de Apoquindo para arriba“.

No lo vieron venir y no lo volverán a ver venir. Este es un Presidente y un gobierno sin calle, que no conocen la realidad y que abren la boca para hablar de un país que sólo existe de Apoquindo para arriba. Que @LucasPalaciosC saque las cuentas. ¿Quién vive bien con 320 lucas? pic.twitter.com/DmVtsHzxMM

— Alejandro Guillier (@guillier) September 3, 2020