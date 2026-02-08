Ministro del Interior llama a “ponerse la camiseta” para apoyar candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

“¿Por qué no aprovechar esa oportunidad para Chile, que una compatriota pueda ser la máxima autoridad de Naciones Unidas?”, comentó Elizalde respecto de la nominación de Bachelet.

Durante este domingo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a la postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y llamó a “ponerse la camiseta del país” para apoyar a la expresidenta.

El titular de la cartera llamó a respaldar la candidatura de Bachelet, señalando que la exmandataria cuenta con una destacada trayectoria, en una entrevista con Chilevisión.

“Bachelet tiene ciertas características: fue dos veces presidenta de la República, tiene una dilatada trayectoria previa como ministra de Estado y, en dos ocasiones, fue convocada por secretarios generales de Naciones Unidas a desempeñar labores muy relevantes en ONU Mujeres y como alta comisionada de Derechos Humanos”, detalló.

Además de su trayectoria, Elizalde señaló que la expresidenta posee un prestigio internacional significativo, lo que se reflejó en el respaldo de México y Brasil cuando el Gobierno de Chile oficializó la candidatura de la exmandataria.

“¿Por qué no aprovechar esa oportunidad para Chile, que una compatriota pueda ser la máxima autoridad de Naciones Unidas?”, señaló el ministro.

El ministro del Interior evitó referirse directamente a las críticas de “amarre” provenientes de la oposición respecto de la candidatura y reiteró su llamado a que tanto el oficialismo como la oposición apoyen a Michelle Bachelet.

“Aquí lo importante es lo que es bueno para Chile, y lo que es bueno para Chile es la posibilidad de que una compatriota desempeñe un rol tan relevante a nivel internacional”, sostuvo.

Finalizando con que: “Creemos que lo que hay que hacer es ponerse la camiseta del país y trabajar por esta candidatura, que tiene un enorme prestigio y reconocimiento a nivel internacional”.

Otras declaraciones se suman al respaldo del Gobierno a Bachelet

Elizalde no fue el único que salió en respaldo de la candidatura de Michelle Bachelet. La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, también manifestó nuevamente su apoyo este domingo.

En conversación con El Desconcierto, Vallejo afirmó que “este es un momento en que Chile puede hacer historia”.

“Es una tremenda oportunidad para nuestro país y es la primera vez que Chile postula a una compatriota, con una trayectoria reconocida, a un cargo tan relevante como la Secretaría General de Naciones Unidas”, destacó.

Por su parte, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, indicó en El País que la postulación “no fue improvisada”.

“Desde que estoy en el cargo, una pregunta recurrente en encuentros bilaterales y multilaterales era si Michelle Bachelet se postularía a la Secretaría General de la ONU. No fue improvisado”, precisó.

Asimismo, enfatizó el valor que tendría para América Latina que Bachelet sea elegida, lo que explicaría el respaldo entregado por Brasil y México.

“Aquí no son dos países amigos dando apoyo: hay un compromiso de Chile, Brasil y México”, concluyó.